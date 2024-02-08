مبروك لجميع العرب “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024” بالاسم فقط

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024 حيث اعتمد اللواء “محمد عبدالفضيل”شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 حيث بلغت نسبة النجاح 84.4% لجميع الطلاب المتقدمين للامتحانات في جميع المدارس الحكومية واللغات والمدارس الخاصة ، ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء 2024

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء حيث تم إعلان النتائج إلكترونيًا عبر الكثير من المواقع الإخبارية التي تقوم بالإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ ويمكن الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة برقم جلوس الطالب ، كما يمكن الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب والحصول على النتيجة بصفة رسمية ، ومن الجدير بالذكر أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة قد انتهت استعدادها لبداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2024

بعد التأكد من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونية يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بمجموع الدرجات ودرجات جميع المواد الدراسية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق الخطوات التالية: