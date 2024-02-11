خطوات تحديث Call of duty mobile 2024 || تحميل لعبة كول اوف ديوتي للأندرويد

تحديث Call of duty mobile، تزايدت معدلات البحث عنها خلال هذه الفترة من قبل محبي الألعاب، حيث يمكن تحميلها على جميع الأجهزة الجوالة سواء جهازك الأيفون أو جهازك الأندرويد بسهولة، لذلك اشتهرت بسعة واسعة، ومؤخرًا قامت شركة Infinity Ward المطورة للعبة بالإعلان عن إطلاق إصدار جديد من لعبة كول اوف ديوتي على الموقع الرسمي الخاص بها، في هذا المقال سنستعرض إليكم كيفية الحصول على آخر التحديثات الخاصة باللعبة.

تحديث Call of duty mobile

يبحث العديد من الأشخاص عن آخر تحديث Call of duty mobile، فهي من الألعاب القتالية التي لها العديد من المزايا، حيث يستخدم فيها أسلحة نارية عالية ومتقدمة، بالإضافة إلى وجود حوالي 120 لاعب في ساحة واحدة، وبالتالي آخر تحديث للعبة كان في عام 2023 وهو الموسم الخامس لها الذي يحتوي على باتل رويال، وبالرغم من ذلك نجد أن الإصدار الجديد أيضًا يتضمن جزء مجاني كفريق الموت والهيمنة.

تحميل لعبة Call of Duty للاندرويد

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من لعبة Call of Duty على جهازك الأندرويد بكل سهولة وسرعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: