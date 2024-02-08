نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 “ظهرت حالًا بالاسم فقط” .. مبروك النجاح

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠,٣٪ وقد اعتمدت أيضا نتائج الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف السمع والصم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية ٢٧٩٤ طالب وطالبة، وحضر منهم ٢٦٩٩ طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٢ طالبا ونجح ١٠ طلاب وكان إجمالي الطلاب الذين حضروا لأداء الامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١١١١٣٩ طالبا وطالبة، وحضر منهم ١١٠٦٨٠ طالب وطالبة، ونجح منهم ٨٨٩١٢ بنسبة نجاح بلغت ٨٠,٣٪.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة

أولا، يقوم الطالب بفتح رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.

ويمكنه أيضا زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت.

بعد ذلك، يقوم بتحديد مرحلة الشهادة الإعدادية وتحديد الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

يقوم بإدخال اسمه ورقم جلوسه بشكل صحيح.

ثم يختم العملية بالضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الترم الأول

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

نهاية العام

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

العلوم: 40 درجة.

المجموع الكلي: 280 درجة.

وتتضمن درجات المواد التي لا تضاف إلى المجموع في الترم الثاني