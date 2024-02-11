شوف|.. سعر الريال السعودي في البنك النهاردة كام؟ السعر الرسمي لو هتروح تعمل عمرة

سعر الريال السعودي في البنك، كل يوم هناك العديد من التغييرات الجديدة التي تحدث في العملات وأسعارها، فلهذا يتم متابعة سوق العملات كل يوم وكل ساعة، حيث أنه من الممكن أن تتغير الأسعار في أي لحظة، ولهذا فإننا سنقوم اليوم بالتحدث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مقارنة بسعر الجنيه المصري، وهذا السعر هو أحدث الأسعار التي قد تم التوصل إليها.

سعر الريال السعودي في البنك

الكثير من المواطنين يبحثون دائمًا عن سعر الريال السعودي مقارنة بالجنيه المصري، حيث أن سعر الريال السعودي في البنك قد سجل مبلغ 8.22 جنيه وهذا بالنسبة للشراء، أما بالنسبة للبيع فإنه قد سجل 8.25 جنيه، فسنتعرف سويًا عن أسعار الريال السعودي في جميع البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي: يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالنسبة للشراء 8.20 جنيه وبالنسبة للبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالنسبة للشراء 8.20 جنيه وبالنسبة للبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالنسبة للشراء 8.19 جنيه وبالنسبة للبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي: يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالنسبة للشراء 8.14 جنيه وبالنسبة للبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

يتم استكمال سعر الريال السعودي في باقي البنوك بمصر كالآتي: