“أضبطها الآن واستمتع”.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 علي قناة الفجر الجزائرية

يشهد الاهتمام بتحديد موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 زيادة ملحوظة، حيث يعتبر هذا المسلسل من الأعمال التركية التاريخية المفضلة التي تسلط الضوء على حياة القائد عثمان بن أرطغرل وتأسيس الدولة العثمانية،في هذا الصدد، نعرض لكم تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية لتمكينكم من متابعة المسلسل في موعد عرضه، بالإضافة إلى توضيح الوقت الذي سيتم فيه بث العمل التركي التاريخي الذي لاقى إعجاباً كبيراً في العالم العربي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147

يُعرض الموسم الخامس من مسلسل “قيامة عثمان” عبر عدد من القنوات الفضائية، بما في ذلك قناة الفجر الجزائرية التي تبث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 كل خميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت مصر، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

تحظى قناة ATV التركية، قناة الفجر الجزائرية، وموقع قصة عشق بتقدير كبير لدورها في بث مسلسل “قيامة عثمان”، الذي يجذب انتباه عشاق الدراما التركية ويحافظ على ترقبهم الدائم لكل حلقة جديدة، تعرض قناة ATV التركية الحلقات أسبوعيًا كل يوم أربعاء في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، ويمكن استقبال بثها على التردد 10796 عبر النايل سات، بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي، بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ 5/6.

في المقابل، تختار قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147، ومن المنتظر أن تُعرض الحلقة الجديدة من “قيامة عثمان” أولًا على قناة ATV التركية، ثم تليها الفجر الجزائرية في اليوم التالي، موفرةً الفرصة للمشاهدة المجانية وبجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لكل من يبحث عن التميز والتنوع في المحتوى الديني والثقافي، يأتي تردد قناة الفجر الجزائرية كمفتاح لعالم ملئ بالبرامج القيمة والمسلسلات الهادفة، فيما يلي تردده على النايل سات والعرب سات حيث سيُعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

قناة الفجر الجزائرية ElFajr TV

تبرز قناة الفجر الجزائرية ElFajr TV كواحدة من القنوات الرائدة في تقديم محتوى متنوع يشمل برامج دينية وثقافية متميزة، وتُعد من السباقين في عرض التلاوات القرآنية مع تفسير الآيات، بالإضافة إلى برامج تتناول العلوم الشرعية، تتمتع القناة بشعبية واسعة وتُعتبر من القنوات الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل.

ضبط قناة الفجر تي في على الريسيفر

قناة الفجر هي واحدة من القنوات البارزة التي يمكن إضافتها إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال (الرسيفر) للاستمتاع بمحتواها المتميز بعد إدخال التردد الخاص بها، إليكم كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة: