لو تقدر تبطلها ابدأ دلوقتي..سعر السجائر النهاردة في مصر+حقيقة زيادة أسعار السجائر والتبغ

سعر السجائر النهاردة، يعد من أكثر الأمور بحثًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت الجهات المعنية إلى ارتفاع في أسعار السجائر بنسبة تتراوح بين خمسة إلى سبعة جنية للعبوة، بالإضافة إلى ذلك يقوم بعض التجار باللعب في الأسعار حسب المناطق المختلفة وهذا ما أدى إلى الكثير من التساؤلات حول أسعار السجائر، في هذا المقال نستعرض إليكم الأسعار الحالية حتى لا يستغل بعض التجار هذا الأمر في الظروف الحالية الصعبة.

سعر السجائر النهاردة

وجاء سعر السجائر النهاردة والمعسل في الأسواق كالآتي:

سعر عبوة بوكس وصل 20 جنيهًا.

سعر عبوة سلوم الصغيرة وصل 15 جنيهًا.

سعر عبوة كليوباترا كينج سايز27 جنيهًا.

سعر عبوة سلوم 120 جراما وصل إلى 25 جنيهًا.

سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين وصل حوالي 27 جنيهًا.

سعر عبوة سلوم 250 جراما وصل حوالي 50 جنيهًا.

سعر عبوة كليوباترا بوكس وصل 27 جنيهًا.

سعر عبوة سلوم 500 جرام وصل حوالي 85 جنيها.

سعر عبوة بوسطن يبلغ 27 جنيهًا.

سعر عبوة قص 250 جراما وصل حوالي 55 جنيها.

سعر عبوة بلمونت يبلغ27 جنيهًا.

سعر عبوة كليوباترا سوبر وصل 27 جنيهًا.

سعر عبوة مونديال وصل 27 جنيهًا

سعر عبوة أبونجمة كيلو وصل 130 جنيها.

سعر عبوة السجائر كليوباترا بلاك ليبول وصل27 جنيهًا.

سعر عبوة ماتوسيان سوبر وصل 27 جنيهًا.

سعر عبوة فايسروي يبلغ 42 جنيهًا.

سعر عبوة بال مال يبلغ 42 جنيهًا.

هل يوجد زيادة في أسعار السجائر اليوم

بعد تداول السجائر خلال الفترة الماضية بأسعار غير معتمدة قام جهاز حماية المستهلك بفرض رقابة على جميع التجار، وأيضًا فرض عقوبات على أي تاجر يقوم بحجب السلع، ووفقًا لما ذكره رئيس شعبة الدخان إبراهيم الإمبابي أن جهاز الحماية يتعاون مع الشركات المنتجة للسجائر للتحكم والرقابة، حيث سيتم تبليغ الجهاز بكشوف الموزعين وأسماء تجار الجملة باستمرار من قبل شركات إنتاج السجائر، وأنه لا توجد حتى الآن أي زيادة في أسعار السجائر في الأسواق المصرية.