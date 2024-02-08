الأيام على الأبواب “تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024” + عبارات تهنئة

بدأ العد التنازلي على اقتراب شهر رمضان المبارك ويبحث الكثير من المسلمين خلال الايام الماضية عن تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024 حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن بداية شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، حيث يفصلنا 33 يوم فقط على بداية شهر رمضان هذا العام ، ويترقب جميع المسلمين حول العالم بداية مواسم الرحمة والمغفرة لجميع المسلمين وخلال السطور التالية نعرض الكثير من الادعية الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك.

تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024

يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 في جميع الدول العربية والاسلامية ، ومن المتوقع أن يبدأ جميع المسلمين والمصريين في جميع المحافظات التجهيز لشهر رمضان خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة مع زيادة أسعار الكثير من المنتجات والسلع الغذائية المختلفة ، ومن المتوقع أن يتم عمل الكثير من معارض اهلاصا رمضان في الكثير من المحافظات المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمساندة جميع المواطنين وتخفيف الاسعار بمناسبة اقتراب شهر رمضان 2024.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

بعد التعرف على تاريخ شهر رمضان بالميلادي 2024 يبحث الكثير من المسلمين عن الادعية الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة للدعاء بها خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك ، ومن الجدير بالذكر أن جميع المسلمين يجتهدون في أداء الفرائض والنوافل من الصلاة والصيام وقراءة القرآن خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.