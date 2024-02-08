مبروك عليك السكن الجديد.. كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 عبر موقع وكالة عدل.. ابسط يا عم اهو جالك لحد عندك 

من أهم الموضوعات التي ازدادت عمليات البحث عنها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل هو سكنات عدل 3 الذي تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمه لعدد من الاشخاص لعدد من المواطنين الجزائريين المستحقين لهذا الدعم مع توافر عدد من الشروط والضوابط للحصول على عدد من الوحدات السكنية مقابل دفع عائد مالي قليل.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

للحصول على الاستمارة الالكترونية للتسجيل في وكالة عدل 3، يمكنك زيارة الموقع inscription.aadl.dz والتسجيل هناك حيث يتطلب التسجيل ملء الاستمارة الإلكترونية بكل دقة وتقديم جميع الوثائق المطلوبة ويجب على المتقدمين التأكد من أن جميع البيانات التي يقدمونها صحيحة ومحدثة كما يمكنكم العثور على قائمة بالوثائق المطلوبة عادةً على الموقع للتأكد من استيفاء جميع الشروط وذلك بعد تعبئة الاستمارة وتقديم الوثائق يجب على المتقدمين انتظار مراجعة المعلومات ومعالجة الطلب حيث أنه من المهم الاحتفاظ برقم المرجع الذي سيتم تزويده لكم عند التسجيل لتتبع حالة طلبكم.

الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في سكنات عدل 3

باستنادٍ إلى المطلوب عليك الولوج إلى موقع وكالة عدل الرسمي وتنفيذ خطوات تسجيل الدخول بدقة وإتقان وذلك من خلال:

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق حيث يتضمن ذلك إدخال رقم التعريف الوطني لبطاقة التعريف البيومترية.

التحقق مما إذا كان المتقدم قد استفاد من أي إعانة سكن سابقًا.

بعد ذلك يجب مراجعة ودراسة الملفات بعناية.

وعند اكتمال إدخال البيانات يُنصح بطباعة وصل التسليم لملف عدل 3.

وفي حال واجهتك أي مشكلة تقنية يُمكنك التقدم بطعن في حال استيفاء الشروط وعدم قدرتك على التسجيل.

عملية التسجيل في سكنات عدل 3

التسجيل في سكنات عدل 3 الفرصة متاحة للمواطنين الذين يسعون لامتلاك وحدات سكنية بأسعار معقولة وبشروط ميسرة والمهتمون يجب أن يسجلوا عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل ابتداء من شهر جانفي 2024 وإرسال ملفاتهم بالبريد المضمون إلى مقر الوكالة.