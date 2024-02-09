اهم مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy Note 20 Ultra وما هي المميزات والعيوب

تعتبر سلسلة إصدارات هواتف جالاكسي نوت 20 ألترا من بين أرقى أنواع الهواتف التي يمكن استخدامها للاستفادة من أفضل أداء على مستوى المعالج والكاميرا، وكذلك جميع المواصفات الخاصة بالجهاز، لذلك تقدم الشركة العالمية سامسونج أفضل ما لديها وهو ما يتمثل في هذا الاصدار الجديد المميز والذي يتوقع أن يكون من بين باقة أفضل الأجهزة التي أنتجتها شركة سامسونج على الإطلاق وفيما يلي نتعرف على مواصفاته التقنية والفنية ومعلومات حول سعر الهاتف أيضا في السوق المحلية والعالمية.

مواصفات Samsung Galaxy Note 20 Ultra

الهاتف سامسونج جالكسي نوت 20 شاشاته من النوع سوبر أموليد وحجم الشاشة يصل إلى نحو 6.7 انش مع دقة العرض المميزة على الشاشه بكثافة بيكسلات عالية 1080* 2400 ووضوح عالي ومعدل سطوع جيد.

تمتلك الشاشة تقنيه hdr 10 وخاصية اللمس أيضا سريعة ومميزة، وترددها عالي من أجل تحسين التجربة للمستخدم.

تم تحسين الأداء الخاص بالمعالج جالكسي نوت 20 ومن بين مزاياه أن مزود بالشريحة اكزاينوس 990 .

سرعة الرام جيدة، وكذلك سعة التخزين متنوعة، وذلك على حسب الموديل الخاص بالهاتف.

محتوى على نظام مميز للكاميرات حيث توجد عدة كاميرات مختلفة بدقة متفاوتة، والكاميرا الرئيسية دقة عملها 108 ميجا بيكسل، مع كاميرات متسعة من حيث الزوايا.

متوفر في الهاتف مستشعر البصمة، وكذلك توجد بصمة الوجه في الهاتف من بين وسائل الأمن والحماية.

الهاتف داعم لمايكروفون ثالث متواجد بإطار الكاميرا من الخلف.

العدسة الأخيرة 12 ميجا بيكسل والعدسة الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل مع توفر خاصية الزوم حقيقي 5 إكس.

تصل سعة البطارية إلى 4500 مللي أمبير.

الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 + كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 + كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.0

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 + كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 + كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.0 كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة.

نظام التشغيل:Android 10

قابل للترقية إلى Android 13

واجهة One UI 5

البطارية:السعة: 4500 مللي أمبير

البطارية:السعة: 4500 مللي أمبير شحن سريع سلكي بقوة 25 وات

شحن سريع لاسلكي بقوة 15 وات

يدعم الشحن العكسي اللاسلكي

سعر هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا

يصل سعر الهاتف من نوع جالاكسي نوت 20 ألترا في مصر إلى 26 ألف جنيه مصري وفي المملكة العربية السعودية السعر يصل حتى 3800 ريال سعودي بينما يصل سعر هذا الهاتف في السوق الإماراتي الى 3300 درهم وذلك فيما يخص النسخة 256 جيجا و 8 جيجا رام.