ظهرت حالًا “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 ومحافظة أسيوط” .. اعرف بسرعة انت جبت كام

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو فتح روابط نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج لعام 2024، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، حيث من المتوقع أن يتم هذا الإجراء بمجرد اعتماد نتائج الامتحانات من قبل سيادة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج برقم الجلوس في الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق والكنترول، ومن المقرر توزيع نتائج الاختبارات في المدارس بعد يوم واحد فقط من اعتمادها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

انتهت امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الماضي، حيث استمرت لمدة أسبوع كامل، خلالها خضع الطلاب لامتحانات جميع المواد الدراسية الأساسية ويجدر بالذكر أن إجمالي مجموع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الصف الثالث الإعدادي هو 140 درجة، وكذلك في الفصل الدراسي الثاني، ويمكن للطلاب حساب نسبة النجاح من خلال ضرب المجموع الحاصل عليه في 100 ثم قسمته على 140، يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات بلغ 81656 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد اللجان المخصصة لتنفيذ الامتحانات 463 لجنة، حيث تم توزيعها بشكل متساو لضمان سلامة ونزاهة العملية الامتحانية في جميع أنحاء المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة سوهاج بمجرد اعتمادها، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: