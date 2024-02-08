بشرى سارة للجميع “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024” .. مبروك النجاح

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024تستعد المدارس في محافظة الإسماعيلية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في الساعات القادمة، بعد أن اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتائج الامتحانات، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية 78.85٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024

وقد بلغت نسبة النجاح في المدارس العامة والحكومية الناطقة باللغة العربية 76.16٪، بينما وصلت نسبة النجاح في المدارس الخاصة والرسمية الناطقة باللغات إلى 98.88٪، وتم تحقيق أعلى نسبة نجاح في إدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 86.63٪، ومن المقرر أن تبدأ فترة التظلمات من نتائج الامتحانات يوم الإثنين الموافق 5 فبراير 2024، وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

· بعد دخول الطالب على بوابة التعليم الأساسي بالإسماعيلية.

او الدخول من خلال الموقع نتيجة نت الالكتروني.

· يختار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

· يختار نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024.

· يحدد الفصل الدراسي الأول.

· يختار العام الدراسي الحالي 2023-2024.

· يقوم بإدخال الاسم والرقم القومي.

· يضغط على زر عرض النتيجة.

· ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2024 بالتفاصيل المطلوبة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

بناء على توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول، يكون مجموع الدرجات كالتالي: