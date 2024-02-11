تعرف على خطوات تحديث بابجي الجديد pubg 2024 للموبايل وأجهزة الكمبيوتر

تحديث بابجي الجديد pubg ،أصدرت لعبة بابجي تحديث جديد، مما جعل الكثير يقومون بالبحث من أجل معرفة كيفية تنزيل التحديث الجديد من اللعبة، والتي يعشقها الملايين، فهي من الألعاب القتالية التي حازت على شهرة واسعة حول العالم، والتي تتميز بالاثارة والحماس، ولذلك في هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية تنزيل التحديث الجديد من اللعبة، على الموبايل والايفون والكمبيوتر.

تحديث بابجي الجديد pubg

يمكن تنزيل التحديث الجديد من لعبة بابجي على الموبايل الذي يعمل بنظام التشغيل الاندرويد، بكل سهولة عبر مجموعة من الخطوات السهلة، والتي تتمثل في الآتي :

الدخول على متجر جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بإدراج اسم اللعبة في مربع البحث.

وفي الخطوة التالية قم باختيار اللعبة من النتائج المتاحة.

وفي النهاية انقر على تثبيت.

وبذلك سوف يتم تحميل اللعبة بالتحديث الجديد.

طريقة تحميل التحديث الجديد من لعبة بابجي للآيفون

يمكنك الاستمتاع بالفنون القتالية وخوض الحروب التي تعتمد على الذكاء والسرعة من خلال تحميل التحديث الجديد من لعبة بابجي على الآيفون، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي :

أولا قم بالدخول على متجر آب ستور.

بعد ذلك قم بإدخال اسم اللعبة في مربع البحث.

عليك اختيار اللعبة من قائمة النتائج.

بعدها قم بالضغط على تثبيت.

وبذلك سيكون قد تم تحميل اللعبة بالتحديث الجديد بنجاح على هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام الآيفون.

كيفية تحديث لعبة بابجي على الكمبيوتر

يمكن تحميل التحديث الجديد من لعبة بابجي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بكل سهولة عبر اتباع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي :