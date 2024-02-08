بخطوات بسيطة احصل على إعانة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 2024

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد كبير من المؤسسات الخيرية التي تقدم مساعدات مالية فورية للفقراء وأصحاب الحاجات وأبرزهم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية التي تقدم المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها كما أنها في نفس الوقت تقوم بتنظيم العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية وخلال الأسطر التالية سوف نوضح طريقة الحصول على إعانة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

التسجيل في مؤسسة وليد بن طلال الخيرية 2024

أوضحت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عدد من الخطوات الأساسية التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في مؤسسة طلال الخيرية، وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى منصة الوليد بن طلال الإلكترونية.

النقر على تسجيل دخول.

إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية وغيرهم من البيانات.

قم بتعبئة استمارة الدعم المادي.

حدد نوع المساعدة التي تحتاج إليها سواء كانت سكن أو سيارة.

أرفق كل البيانات المطلوبة.

ثم انقر على تسجيل طلب.

التقديم على سكن مجاني بمؤسسة الوليد بن طلال

من الجدير بالذكر أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية تقدم عدد كبير من المبادرات الخيرية، أبرزهم مبادرة الحصول على مسكن مجاني، وللتسجيل في المبادرة يرجى إتباع الخطوات التالية: