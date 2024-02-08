شوف سعر الدواجن اليوم في مصر في ختام تعاملات بورصة الدواجن+أسعار البانيه النهاردة

سعر الدواجن اليوم في مصر شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024، انخفاضًا جديدًا، وذلك مع بداية التعاملات في البورصة والأسواق، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 7 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفراخ الساسو لتصل إلى 8 جنيهات، وجاء ذلك وفقا لآخر تحديث أعلنت عنه بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الدواجن اليوم في مصر في المزارع

وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في ما بين 85 و86 جنيهًا بالبورصة، بينما جاءت بسعر يتراوح ما بين 100 و 105 جنيها في الأسواق، وذلك بحسب المنطقة السكنية، وبالنسبة لأسعار الدواجن البلدي فانخفضت أيضا حتى سجلت سعر 120 جنيها بحد أقصى.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم

وصلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو اليوم لتتراوح ما بين 108 و107 جنيها، أما بالنسبة لأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فشهدت استقرار حيث وقفت عند سعر 78 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

كم سعر البانيه اليوم في مصر

سجلت أسعار البانيه اليوم في محال الدواجن بالأسواق المحلية إلى سعر يصل ما بين 220 لـ250 جنيها للكيلو،وذلك باختلاف المنطقة السكنية، فيما وصل سعر كيلو الأوراك ما بين 90 و100 جنيه للكيلو، وعن أسعار الكبد والقوانص فيتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو، وعن أسعار الأجنحة سجلت مابين 45 و60 جنيها،

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن، والتي وصلت إلى أسعار جنونية غير مسبوقة، وجاء ذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والمنتجات.