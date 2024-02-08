كامله اون لاين.. تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 وجميع القنوات الناقله على النايل سات hd

حصرياً مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة عبر موقع قصة عشق، فلقد استطاع المسلسل أن يحقق نجاحاً كبيراً داخل الوطن العربي وتركيا منذ عرضه ويجذب انتباه الكثير من الجماهير، وبالأخص الحلقة الجديدة التي تضم أحداثاً شيقة ومثيرة، ويرجع سبب ذلك هو ضم المسلسل باقة من أبرز الممثلين والممثلات، حيث يتناول المسلسل التركى تاريخ الدولة العثمانية وهي الفترة التي شهدت تطورات ثقافية وسياسية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147

تعرض قناة TRT التركية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 بجودة عالية فائقة السرعة، ففي كل يوم أربعاء تنقل القناة المسلسل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا ويعاد في الساعة 1 صباحاً، كما تمكن المسلسل من جذب أعلى نسبة مشاهدة في تركيا والبلاد العربية وإلى جانب هذا يذاع المسلسل التاريخي على قناة الفجر الجزائرية بمعدل حلقة كل يوم خميس عند الساعة 11 مساء، وفي تمام الساعة 12 بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي قيامة عثمان

يمكنكم متابعة المسلسل التركي قيامة عثمان من خلال ضبط إحدى ترددات القنوات التي تبثه على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ويتم ذلك على النحو التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قصة مسلسل المؤسس عثمان

تدور أحداث المسلسل حول مؤسس الدولة العثمانية القائد عثمان الأول الغازي، الذي يعد الابن الثالث والأصغر للفاتح عثمان، حيث ينجح عثمان في إعلاء الدولة العثمانية وانتشالها من الفقر والخسارة والضعف إلى القوة والاستقرار، ويموت عثمان ليسير أولاده على نهجه ونفس خطاه، حيث تتوالى الانتصارات وفتح البلاد من خلال الغزوات التي قاموا بخوضها.