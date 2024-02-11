هل تزيد المعاشات قبل رمضان 2024؟ وما موعد صرف معاش شهر مارس؟التأمينات الاجتماعية تُجيب

هل تزيد المعاشات قبل رمضان، تقوم الحكومة دائما بتطبيق زيادة على المعاشات قبل شهر رمضان من كل عام، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على شراء احتياجاتهم، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين من أصحاب المعاشات يقومون بالبحث من أجل معرفة هل تزيد المعاشات قبل رمضان خلال هذا العام، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

هل تزيد المعاشات قبل رمضان

قام عدد من المواطنين من أصحاب المعاشات بتدوال الاخبار حول زيادة المعاشات قبل شهر رمضان، أي خلال شهر مارس 2024، إلا أنه لم تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل رسمي حتى الآن، عن تطبيق أي زيادات على المعاشات قبل شهر رمضان 2024، وبذلك فإنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 بدون أي زيادة.

متى يتم صرف الزيادة الجديدة على المعاشات

من المقرر أن يتم صرف الزيادة الجديدة على المعاشات لعام 2024، بداية من شهر يوليو القادم، بزيادة قدرها 15%،وذلك بناءا على ما تنص عليه المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019، والتي تنص على أن المعاشات تزيد كل عام في شهر يوليو، وإلى الآن لم تصدر أي قرارات بتقديم صرف زيادة المعاشات قبل شهر رمضان كما هو الحال في العام الماضي.

متى كانت آخر زيادة في المعاشات

وكانت التأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، خلال شهر أبريل من عام 2023 والذي كان يتزامن مع شهر رمضان المبارك، ليتم تقديمها قبل موعدها الرسمي بثلاثة أشهر، كما تمت زيادة المعاشات في شهر سبتمبر من عام 2023 بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بالزيادة.