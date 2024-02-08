ظبطه من دلوقتي عشان مسلسلات رمضان .. تردد قناة dmc دراما على النايل سات

تردد قناة dmc دراما، من أهم القنوات المصرية التي يقوم العديد من المشاهدين بالبحث عنها والبحث عن التردد الخاص بها هي قناة dmc دراما، حيث أن تلك القناة من أشهر القنوات التي تقوم بعرض العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي يتابعها الكثير من المشاهدين، كما أنها تقوم بعرض بعض البرامج المميزة التي تجذب الانتباه، فنستعرف اليوم في هذا المقال عن تردد قناة dmc دراما.

تردد قناة dmc دراما

تعد قناة dmc دراما من القنوات التي حصلت على مشاهدات كبيرة ونسب متابعة عالية من قبل المشاهدين، حيث أنها تعرض العديد من المسلسلات الدرامية التي يحبها الكثيرين، كما أنها تقوم بعرض برامج ترفيهية ودينية مميزة تجعلها دائمًا في الصدارة، فلهذا يتساءل الكثير من الناس عن تردد قناة dmc دراما، فيكون التردد كالآتي:

التردد: 11449.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة dmc

ولا يمكننا أن ننسى قناة dmc، حيث أن هذه القناة من القنوات التي يبحث عنها جميع المشاهدين لمتابعة العديد من الأعمال الفنية الجديدة والتي تُعرض فقط على شاهد وWatch it، فمن ضمن تلك الأعمال المميزة مسلسل بينا ميعاد الجزء الثاني، وأيضًا مسلسل بين السطور، وكذلك مسلسل حالة خاصة، فكل تلك الأعمال الجديدة يمكن للجميع متابعتها على قناة dmc، فيكون تردد تلك القناة كالآتي: