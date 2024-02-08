التسجيل في منفعة دخل الأسر 2024 عمان عبر spf.gov.om صندوق الحماية الاجتماعية| الشروط المطلوبة + قيمة المنفعة

إن تسجيل منفعة دخل الأسر هو خطوة حاسمة للحصول على الدعم المالي من صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وقد أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين الذين يتوفر لديهم شروط استحقاق دعم دخل الأسر، من الوصول إلى رابط التسجيل في منفعة دخل الأسر الذي يتوفر على موقع الصندوق الاجتماعي في عمان.

خطوات تسجيل منفعة دخل الأسرة يتطلب تعبئة استمارة إلكترونية بالبيانات المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات المدخلة لتسهيل عملية الموافقة على الطلب، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول رابط التسجيل في منفعة دعم دخل الأسر 2024 عمان، والشروط المطلوبة وقيمة الدعم، تابعونا.

صندوق الحماية الاجتماعية

صندوق الحماية الاجتماعية هو منظمة حكومية في سلطنة عمان تهدف إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر العمانية المحتاجة، يعمل الصندوق على تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع العماني، يُعد دعم دخل الأسرة واحدًا من برامج الصندوق التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة وتوفير الدعم المالي لهم، كما يمكن للأسر التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة عبر رابط موقع الصندوق الاجتماعي ومن ثم تقديم الطلبات المطلوبة، ويعتبر صندوق الحماية الاجتماعية شريكًا رئيسيًا في تنمية المجتمع العماني وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شروط التسجيل في منفعة دعم دخل الأسر 2024

لتكون مؤهلاً للتسجيل في منفعة دعم دخل الأسر في سلطنة عمان، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها.

يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب مواطنًا عمانيًا. وفي حالة وفاة الزوج العماني، يمكن للأرملة غير العمانية التي ليس لديها أطفال عمانيون تقديم طلب إقامة في سلطنة عمان، شريطة توفر الشروط المطلوبة.

يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة ، بما في ذلك الدخل المعادل للقدرة على الكسب ، أقل من المستوى المستهدف.

عندما يتم تقديم الطلب، يجب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالدخل والأصول في الاستمارة المخصصة لذلك.

في حالة الحاجة إلى إجراء بحث اجتماعي، يتم التعاون مع الباحث الاجتماعي. e-spf.spf.gov رابط التسجيل في منفعة دخل الأسر سلطنة عمان 2024 عبر موقع صندوق الحماية الاجتماعية+ الشروط وخطوات التسجيل قيمة المنفعة دخل الأسر 2024 يصرف الفارق بين المبالغ المبينة في الجدول أدناه ودخل الأسرة الفعلي والمكافئ، وذلك ابتداء من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء الشروط. عدد افراد الأسرة المبلغ المستهدف ( ريال عماني ) 1 115.000 2 162.635 3 199.186 4 230.000 5 257.148 6 281.691 7 304.261 8 325.269 9 345.000 10 363.662 11 381.412 12 398.372 13 414.638 14 430.291 15 445.393

خطوات التسجيل في منفعة دعم دخل الأسر 2024 سلطنة عمان

للتسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة في سلطنة عمان لعام 2024، يجب على الأسر العمانية المحتاجة اتباع بعض الخطوات الهامة.

أولاً، قم بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية في عمان على الرابط التالي “انقر هنـــا”

ثم، قم بالدخول إلى صفحة التسجيل في برنامج منفعة دعم الأسرة العامة الجديد.

بعد ذلك، قم بملء الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

وأخيراً، تأكد من صحة البيانات المدخلة وقدم الطلب.

من المهم الالتزام بالخطوات المذكورة وتوفير جميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان تسجيلك في منفعة دعم دخل الأسر 2024، يجب أن تتبع الجميع هذه الخطوات بانتظام وفي الوقت المحدد لضمان استفادتك الكاملة من البرنامج.