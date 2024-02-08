لعشاق الدراما والمسلسلات العربي..مسلسلات رمضان القائمة الكاملة 2024+المسلسلات التي تأكد جاهزيتها للموسم الدرامي الرمضاني

مسلسلات رمضان القائمة الكاملة، مع اقتراب الموسم الخاص بشهر رمضان يتساءل الكثير من محبي ومتابعين الدراما المصرية عن المسلسلات التي سيتم عرضها في شهر رمضان القادم، حيث أن مسلسلات رمضان لها مكانة مختلفة في قلوب الكثير من المشاهدين، كما أن كثير منهم ينتظر عرض تلك المسلسلات بفارغ الصبر، فسنتعرف في هذا المقال عن مسلسلات رمضان القائمة الكاملة.

مسلسلات رمضان القائمة الكاملة

هناك العديد من المشاهدين الذين يحبون متابعة الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في شهر رمضان طوال الـ 30 يوم، كما أنهم يقومون بالبحث عن مسلسلات رمضان القائمة الكاملة لكي يقوموا باختيار المسلسلات المُفضلة لهم ومتابعتها، فسنعرض لكم مسلسلات رمضان للعام الجديد 2024 كالآتي:

مسلسل كوبرا: هذا المسلسل من بطولة الفنان محمد إمام، كما أنه من تأليف المؤلف أحمد أبو زيد، وأيضًا من إخراج المخرج أحمد شفيق.

مسلسل رحيل: هذا المسلسل من بطولة الفنانة ياسمين صبري، كما أنه من تأليف المؤلف محمد عبد المعطي، وأيضًا من إخراج المخرج إبراهيم فخر.

مسلسل حق عرب: هذا المسلسل من بطولة الفنان أحمد العوضي وأيضًا وفاء عامر وميرهان حسين ورياض الخولي وهدى المفتي.

مسلسل مليحة: هذا المسلسل من بطولة ماجدة ذكي وأيضًا ميرفت أمين وأشرف زكي، كما ينضم لهم الفنان أحمد السعدني.

باقي مسلسلات رمضان 2024

استكمالًا للقائمة الكاملة من مسلسلات شهر رمضان التي ستنقل عبر الهيئة الوطنية للإعلام فإنها تكون كالآتي: