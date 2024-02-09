“أضبطها الآن”.. تردد قناة بداية الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة بداية، واحدة من ألمع القنوات الفضائية في دول الخليج، وهي تأسست عام 2005 تحت اسم زواج، وسرعان ما جذبت الكبير والصغير للمكوث أمامها لساعات طويلة سواء من أجل الترفيه أو الاستفادة، وبعد توقف القناة لعدة أعوام عادت من جديد باسم قناة بداية، لتجد جماهيرها في انتظارها ولذلك سنوضح تردد قناة بداية الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة بداية الجديد على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة بداية على النايل سات للمشاهدين في الدول المختلف، وذلك من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12054.

معدل الترميز: 25700.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة بداية الجديد على العرب سات

سعت أيضًا إدارة القناة لتوفير تردد قناة بداية الجديد على العرب سات مما يتيح لمستخدميه مشاهدة رائعة، فيما يلي التردد على عرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 25700.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل تردد قناة بداية الجديد

بمجرد معرفة تردد قناة بداية يسهل تنزيلها على التلفاز، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

تشغيل التلفاز، ومن ريموت التحكم يتم الضغط على “menu” أو ” القائمة”.

الضغط على تثبيت أو installation، ثم

الاختيار بين التثبيت اليدوي أو التنزيل.

كتابة كافة البيانات المتعلقة بالقناة في المربعات الخاصة بها.

الضغط على ” بحث”.

تم انتهاء عملية البحث، يجب الضغط على حفظ.

البرامج المقدمة على قناة بداية

يبحث الأشخاص عن تردد قناة بداية لمشاهدة البرامج المميزة والمفيدة وأيضًا المتنوعة، فتجد منها برامج مسابقات، برامج إحياء التراث العربي، وبرامج اكتشاف الموهوبين في الوطن العربي، ومن هذه البرامج مايلي:

البيت يجمعنا.

شقتنا.

التكية

بنوتات

صحن واحد.

فوانيس.

أخويا.

بالقرآن نحيا.

المضياف.

مهر العودة.

الناس تحكم.

شباب شو.

مكة تجمعنا.

بيت العرسان.

مميزات قناة بداية 2024

لا بد من وجود عدد من المميزات في تردد قناة بداية الجديد، وكان ذلك السبب لنجاحها ووصولها لهذا العدد الكبير من المشاهدين.