السعر ده حقيقي !!تفاصيل عن سعر وعيوب ومميزات اوبو رينو 12 وحش 2024

مع هاتفي Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro قد تحصل على تجربة مذهلة وأداء قوي يأتي الهاتفان بشاشة بحجم 6.74 بوصة مع تقنية OLED ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر صورًا واضحة وحية وتجربة تصفح سلسة يتميز الهاتفان أيضًا بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت، مما يعني أنه يمكنك تخزين العديد من الصور والفيديوهات وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة.

مواصفات هواتف Oppo Reno 12

بالنسبة للكاميرا، فإن هواتف Oppo Reno 12 تأتي بنظام ثلاثي الكاميرا بدقة 50 + 32 + 8 ميجابكسل، مما يسمح لك بالتقاط صور رائعة وتصوير فيديوهات عالية الدقة ومع معالج Snapdragon 8+ Gen 1، يمكنك أيضًا الاستمتاع بأداء سريع وسلس لتشغيل التطبيقات والألعاب.

فيديو شرح كامل لهواتف Oppo Reno 12

أما بالنسبة للبطارية، فتأتي الهواتف ببطارية سعتها 4700 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط، مما يعني أنه يمكنك شحن الهاتف بسرعة واستخدامه لفترة طويلة من الزمن.

باختصار، هواتف Oppo Reno 12 تأتي بمواصفات رائعة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة هاتف متطورة ومثيرة.

سعر هواتف Oppo Reno 12

سعر هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro يعتبر مناسبًا مقارنةً بالمواصفات والمميزات التي يقدمها الهاتفان يبلغ سعر Oppo Reno 12 حوالي 490 دولارًا، بينما يبلغ سعر Oppo Reno 12 Pro حوالي 700 دولارًا يتوفر الهاتفان بألوان مختلفة، مما يمكنك من اختيار اللون الذي يناسبك.

من المثير للاهتمام أن شركة Oppo قد قدمت مواصفات رائعة بأسعار مناسبة في هواتفها Reno 12 فعلى سبيل المثال، تتضمن المواصفات الرئيسية للهواتف شاشة OLED بحجم 6.74 بوصة وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى رام بحجم 12 جيجابايت.

لمحبي التصوير، تتميز هواتف Oppo Reno 12 بنظام ثلاثي الكاميرا بدقة 50 + 32 + 8 ميجابكسل، مما يمكنك من التقاط صور رائعة وتصوير فيديوهات عالية الدقة وبفضل معالج Snapdragon 8+ Gen 1، يمكنك أيضًا الاستمتاع بأداء سريع وسلس لتشغيل التطبيقات والألعاب.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي هواتف Oppo Reno 12 ببطارية سعتها 4700 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط، مما يتيح لك استخدام الهواتف لفترة طويلة من الوقت بدون قلق.

بالنظر إلى هذه المواصفات الرائعة والأداء الممتاز، يمكن القول إن سعر هواتف Oppo Reno 12 يعد استثمارًا ممتازًا للحصول على تجربة هاتف متطورة ومثيرة.

عيوب هواتف Oppo Reno 12

على الرغم من مميزات هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro، إلا أنها ليست بدون بعض العيوب. ومن بين هذه العيوب:

الوزن الثقيل: تعتبر هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro من الهواتف الثقيلة بعض الشيء، حيث يبلغ وزنهما حوالي 200 جرام قد يجعل هذا الوزن الثقيل من الصعب حمل الهاتف لفترات طويلة أو استخدامه بشكل مريح. عدم مقاومة الماء: للأسف، لا تتمتع هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro بمقاومة للماء. هذا يعني أنه من الأفضل عدم تعريضها للماء أو السوائل، والابتعاد عن استخدامها في البيئات الرطبة. الشحن اللاسلكي غير مدعوم: هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro لا تدعم الشحن اللاسلكي قد يكون هذا عيبًا لبعض الأشخاص الذين يفضلون استخدام تقنية الشحن اللاسلكي لسهولة الشحن. عدم وجود منفذ سماعات 3.5 ملم: يعتبر غياب منفذ سماعات 3.5 ملم من هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro نقطة سلبية بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون استخدام السماعات التقليدية وغير اللاسلكية.

على الرغم من هذه العيوب، إلا أن هواتف Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro لا تزال توفر تجربة هاتف متطورة وممتازة بفضل مواصفاتها الرائعة وأداءها الممتاز يجب أن يكون لديك الوعي بهذه العيوب قبل اتخاذ قرار الشراء.