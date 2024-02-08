واخيراً مواصفات وعيوب هواتف Oppo Reno 12 في السوق الان 2024
عند استخدام هاتفي Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro، ستحصل على تجربة مدهشة وأداء قوي. يتميز الهاتفان بشاشة OLED بحجم 6.74 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يؤدي إلى صور واضحة وحية وتجربة تصفح سلسة يتميز الهاتفان أيضًا بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت، مما يعني أنه يمكنك تخزين العديد من الصور والفيديوهات وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة.
مواصفات هواتف Oppo Reno 12
|نوع الجهاز
|هاتف ذكي
|اسم الجهاز
|• Oppo Reno 12
• اوبو رينو 12
|الحالة
|لم يتم الإعلان عنه – تسريبات فقط
|الوان الجهاز
|• الأسود
• الفضي
• الأخضر
الشبكات والشرائح
|شبكة 2G
|يدعم
|شبكة 3G
|يدعم
|شبكة 4G
|يدعم
|شبكة 5G
|يدعم
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة انترنت
|• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت
|نوع الشريحة
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح
الشاشة
|نوع الشاشة
|OLED
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|دقة الشاشة
|1080×2412 بكسل (+FHD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|نسبة الشاشة
|89.8 في المئة
|كثافة البيكسلات
|394 بكسل في كل إنش
|درجة السطوع
|950 شمعة (اقصى سطوع)
|معدل الوميض
|2160 هرتز
|معدل اللمس
|240 هرتز
|طبقة حماية
|زجاج AGC DT-Star2
|وظائف أخرى
|• خاصية Always-on display
• تقنية +HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 1 مليار لون
العتاد
|اسم المعالج
|Mediatek Dimensity 8200
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|ثماني النواة:
• احادي النواة 3.1 جيجاهرتز
• ثلاثي النواة 3.0 جيجاهرتز
• رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز
|معالج الرسومات
|Mali-G610 MC6
|الرام
|8 أو 12 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|256 أو 512 جيجابايت
|خيارات التخزين
|• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (12 جيجابايت)
• 512 جيجابايت (12 جيجابايت)
|نوع ذاكرة التخزين
|UFS 3.1
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR5x
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نقاط AnTuTu
|1.033.000 نقطة (v10)
نظام التشغيل
|نظام التشغيل
|اندرويد 14
|واجهة المستخدم
|ColorOS 14
الكاميرا الخلفية
|عدد الكاميرات
|ثلاث كاميرات:
50 + 32 + 8 ميجابكسل
|دقة الكاميرا
|• 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 32 ميجابكسل: تقريب بصري (AF)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
|حجم فتحة العدسة
|• 50 ميجابكسل (F/1.8)
• 32 ميجابكسل (F/2.0)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
|نوع المستشعر
|• 50 ميجابكسل (Sony LYT-600)
• 32 ميجابكسل (Sony IMX709)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
|مميزات الكاميرا
|• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
|التقريب
|• تقريب بصري حتى 2x
• تقريب رقمي حتى 20x
|التثبيت
|• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
|Slow Motion
|• دقة FHD (بمعدل 120 إطار)
• دقة HD (بمعدل 240 إطار)
|الفيديو
|• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
|فلاش
|يدعم
كاميرا السيلفي
|دقة الكاميرا
|32 ميجابكسل
|حجم فتحة العدسة
|F/2.4
|مميزات الكاميرا
|• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
|الفيديو
|• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30 إطار)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
|فلاش
|لا يدعم
الإتصالات
|واي فاي Wi-Fi
|• إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
|البلوتوث
|• إصدار 5.4
• aptX HD
• A2DP
• LE
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|يدعم
|IR blaster
|يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات
|السماعات الخارجية
|يدعم (سماعة واحدة)
|منفذ 3.5mm
|لا يدعم
|راديو FM
|لا يدعم
|–
|صوت عالي الدقة Hi-Res
مواصفات اخرى
|المستشعرات
|• التسارع
• التقارب
• البوصلة
• جيروسكوب
|انواع الحماية
|• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
|محتويات علبة الجهاز
|• الجهاز
• الشاحن (67 واط)
• كابل USB Type-C
• جراب للحماية
• دبوس الشرائح
الشحن والبطارية
|الشحن السريع
|يدعم – بقوة 67 واط
|مدة شحن البطارية
|شحن 50 في المئة في 19 دقيقة
|سعة البطارية
|4800 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة
|غير قابلة للإزالة
مميزات Oppo Reno 12
معالج يقدم أداء ممتاز: الهاتف يأتي مزود بمعالج MediaTek Dimensity 8200 ثماني النواة بتردد 3.1 و 3.0 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء ممتاز جدا ويعتبر أقوى معالج في الفئة المتوسطة العليا لسنة 2023
شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة
شاشة اوليد ممتازة: يأتي هاتف Oppo Reno 12 بشاشة ممتازة من نوع OLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ومحمية بطبقة زجاج من نوع AGC DT-Star2
دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 32 و 8 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء في التصوير يعتبر جيد، مع دعم إمكانيات محترمة مثل التقريب البصري حتى 2x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية
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كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K
شحن سريع ممتاز: هاتف Oppo Reno 12 يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، سرعة الشحن هذه تمكن من شحن الجهاز بنسبة 50 في المئة خلال 19 دقيقة
مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة بحجم 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1
بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة
عيوب Oppo Reno 12
غير مزود بسماعات ستيريو: الهاتف لا يأتي مزود بسماعات ستيريو
سطوع الشاشة ليس الأعلى: الهاتف يدعم درجة سطوع الشاشة تصل 950 شمعة، درجة سطوع هذه لا تعتبر الأعلى في هذه الفئة السعرية
غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack
لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD
سعر Oppo Reno 12
|ملاحظة مهمة
|سعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
|الدولار 🇺🇸
|350 دولار
|في مصر 🇪🇬
|10815 جنيه
|في السعودية 🇸🇦
|1312.5 ريال
|في الإمارات 🇦🇪
|1284.5 درهم
|في قطر 🇶🇦
|1274 ريال
|في الكويت 🇰🇼
|105 دينار
|في العراق 🇮🇶
|458500 دينار
|في الجزائر 🇩🇿
|46900 دينار
|في المغرب 🇲🇦
|3528 درهم
|في الأردن 🇯🇴
|245 دينار
|في ليبيا 🇱🇾
|1680 دينار
|في سوريا
|4742500 ليرة
|في السودان
|210000 جنيه
|في عمان
|133 ريال
|في البحرين
|133 دينار
|في فلسطين
|1298.5 شيكل
|في تونس
|1088.5 دينار
|في تركيا
|10111.5 ليرة