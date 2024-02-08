تكنولوجيا

واخيراً مواصفات وعيوب هواتف Oppo Reno 12 في السوق الان 2024

Hanin Mikyمنذ 10 ساعات
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عند استخدام هاتفي Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro، ستحصل على تجربة مدهشة وأداء قوي. يتميز الهاتفان بشاشة OLED بحجم 6.74 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يؤدي إلى صور واضحة وحية وتجربة تصفح سلسة يتميز الهاتفان أيضًا بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت، مما يعني أنه يمكنك تخزين العديد من الصور والفيديوهات وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة.

مواصفات هواتف Oppo Reno 12

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• Oppo Reno 12
• اوبو رينو 12
الحالةلم يتم الإعلان عنه – تسريبات فقط
الوان الجهاز• الأسود
• الفضي
• الأخضر

أبعاد وهيكل الجهاز

الطول162.4 مم
العرض74.1 مم
السُمك7.6 مم
وزن الجهاز184 غرام

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
شبكة 5Gيدعم
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
• شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت
• شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت
نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائح2 شرائح

الشاشة

نوع الشاشةOLED
حجم الشاشة6.7 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
دقة الشاشة1080×2412 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة20:9
نسبة الشاشة89.8 في المئة
كثافة البيكسلات394 بكسل في كل إنش
درجة السطوع950 شمعة (اقصى سطوع)
معدل الوميض2160 هرتز
معدل اللمس240 هرتز
طبقة حمايةزجاج AGC DT-Star2
وظائف أخرى• خاصية Always-on display
• تقنية +HDR10
• وضع حماية العين
• الوضع الليلي
• 1 مليار لون

العتاد

اسم المعالجMediatek Dimensity 8200
دقة التصنيع4 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالجثماني النواة:
• احادي النواة 3.1 جيجاهرتز
• ثلاثي النواة 3.0 جيجاهرتز
• رباعي النواة 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسوماتMali-G610 MC6
الرام8 أو 12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية256 أو 512 جيجابايت
خيارات التخزين• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)
• 256 جيجابايت (12 جيجابايت)
• 512 جيجابايت (12 جيجابايت)
نوع ذاكرة التخزينUFS 3.1
نوع ذاكرة الرامLPDDR5x
الذاكرة الخارجيةلا يدعم
نقاط AnTuTu1.033.000 نقطة (v10)

نظام التشغيل

نظام التشغيلاندرويد 14
واجهة المستخدمColorOS 14

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتثلاث كاميرات:
50 + 32 + 8 ميجابكسل
دقة الكاميرا• 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
• 32 ميجابكسل: تقريب بصري (AF)
• 8 ميجابكسل: زاوية واسعة
حجم فتحة العدسة• 50 ميجابكسل (F/1.8)
• 32 ميجابكسل (F/2.0)
• 8 ميجابكسل (F/2.2)
نوع المستشعر• 50 ميجابكسل (Sony LYT-600)
• 32 ميجابكسل (Sony IMX709)
• 8 ميجابكسل (Sony IMX355)
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• وضع التصوير الإحترافي
• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي
• كشف الوجوه والابتسامات
• تقنية HDR
• بانوراما
• إعدادات ISO
• التركيز باللمس
• العنونة الجغرافية
التقريب• تقريب بصري حتى 2x
• تقريب رقمي حتى 20x
التثبيت• تقنية التثبيت البصري (OIS)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
Slow Motion• دقة FHD (بمعدل 120 إطار)
• دقة HD (بمعدل 240 إطار)
الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)
فلاش يدعم

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا32 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/2.4
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
• وضع عزل الخلفية
• وضع التصوير الليلي
• إعدادات التجميل
• تقنية HDR
• المؤقت الذاتي
• إشارة الالتقاط
• كشف الوجوه والابتسامات
الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
• دقة FHD (بمعدل 30 إطار)
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
فلاش لا يدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 6
• a/b/g/n/ac/ax
• Dual-band
• Wi-Fi Direct مباشر
• Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث• إصدار 5.4
• aptX HD
• A2DP
• LE
GPS يدعم
تقنية NFCيدعم
IR blasterيدعم
منفذ USBمنفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (سماعة واحدة)
منفذ 3.5mm لا يدعم
راديو FM لا يدعم
صوت عالي الدقة Hi-Res

مواصفات اخرى

المستشعرات• التسارع
• التقارب
• البوصلة
• جيروسكوب
انواع الحماية• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
• التعرف على الوجه
• النمط
• الرقم السري
• كلمة السر
محتويات علبة الجهاز• الجهاز
• الشاحن (67 واط)
• كابل USB Type-C
• جراب للحماية
• دبوس الشرائح

الشحن والبطارية

الشحن السريعيدعم – بقوة 67 واط
مدة شحن البطاريةشحن 50 في المئة في 19 دقيقة
سعة البطارية4800 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم بو
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

مميزات Oppo Reno 12

 معالج يقدم أداء ممتاز: الهاتف يأتي مزود بمعالج MediaTek Dimensity 8200 ثماني النواة بتردد 3.1 و 3.0 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء ممتاز جدا ويعتبر أقوى معالج في الفئة المتوسطة العليا لسنة 2023

 شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة 

 شاشة اوليد ممتازة: يأتي هاتف Oppo Reno 12 بشاشة ممتازة من نوع OLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ومحمية بطبقة زجاج من نوع AGC DT-Star2

 دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

 كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 32 و 8 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء في التصوير يعتبر جيد، مع دعم إمكانيات محترمة مثل التقريب البصري حتى 2x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية

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 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K

 شحن سريع ممتاز: هاتف Oppo Reno 12 يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، سرعة الشحن هذه تمكن من شحن الجهاز بنسبة 50 في المئة خلال 19 دقيقة

 مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة بحجم 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1

 بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

عيوب Oppo Reno 12

 غير مزود بسماعات ستيريو: الهاتف لا يأتي مزود بسماعات ستيريو

 سطوع الشاشة ليس الأعلى: الهاتف يدعم درجة سطوع الشاشة تصل 950 شمعة، درجة سطوع هذه لا تعتبر الأعلى في هذه الفئة السعرية

 غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

 لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD

سعر Oppo Reno 12

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
الدولار 🇺🇸350 دولار
في مصر 🇪🇬10815 جنيه
في السعودية 🇸🇦1312.5 ريال
في الإمارات 🇦🇪1284.5 درهم
في قطر 🇶🇦1274 ريال
في الكويت 🇰🇼105 دينار
في العراق 🇮🇶458500 دينار
في الجزائر 🇩🇿46900 دينار
في المغرب 🇲🇦3528 درهم
في الأردن 🇯🇴245 دينار
في ليبيا 🇱🇾1680 دينار
في سوريا 4742500 ليرة
في السودان 210000 جنيه
في عمان 133 ريال
في البحرين 133 دينار
في فلسطين 1298.5 شيكل
في تونس 1088.5 دينار
في تركيا 10111.5 ليرة
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Hanin Mikyمنذ 10 ساعات
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