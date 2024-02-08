واخيراً مواصفات وعيوب هواتف Oppo Reno 12 في السوق الان 2024

عند استخدام هاتفي Oppo Reno 12 و Oppo Reno 12 Pro، ستحصل على تجربة مدهشة وأداء قوي. يتميز الهاتفان بشاشة OLED بحجم 6.74 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يؤدي إلى صور واضحة وحية وتجربة تصفح سلسة يتميز الهاتفان أيضًا بذاكرة تخزين كبيرة تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت ورام بحجم 12 جيجابايت، مما يعني أنه يمكنك تخزين العديد من الصور والفيديوهات وتشغيل التطبيقات الثقيلة بسلاسة.

غير قابلة للإزالة

شحن 50 في المئة في 19 دقيقة

• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر

• تقريب بصري حتى 2x • تقريب رقمي حتى 20x

394 بكسل في كل إنش

• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت

مميزات Oppo Reno 12

معالج يقدم أداء ممتاز: الهاتف يأتي مزود بمعالج MediaTek Dimensity 8200 ثماني النواة بتردد 3.1 و 3.0 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء ممتاز جدا ويعتبر أقوى معالج في الفئة المتوسطة العليا لسنة 2023

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة

شاشة اوليد ممتازة: يأتي هاتف Oppo Reno 12 بشاشة ممتازة من نوع OLED، الشاشة بدقة +FHD وتدعم تقنية +HDR10 ومحمية بطبقة زجاج من نوع AGC DT-Star2

دعم 120 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

كاميرا خلفية جيدة: الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 32 و 8 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء في التصوير يعتبر جيد، مع دعم إمكانيات محترمة مثل التقريب البصري حتى 2x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية

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كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K

شحن سريع ممتاز: هاتف Oppo Reno 12 يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، سرعة الشحن هذه تمكن من شحن الجهاز بنسبة 50 في المئة خلال 19 دقيقة

مساحة التخزين كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة تخزين داخلية مساحتها كبيرة بحجم 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1

بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

عيوب Oppo Reno 12

غير مزود بسماعات ستيريو: الهاتف لا يأتي مزود بسماعات ستيريو

سطوع الشاشة ليس الأعلى: الهاتف يدعم درجة سطوع الشاشة تصل 950 شمعة، درجة سطوع هذه لا تعتبر الأعلى في هذه الفئة السعرية

غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD