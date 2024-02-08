مبروك للجميع.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي تحميل ملفات pdf

يهتم عدد كبير من الأسر داخل العراق بالتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فهي من المنح الحكومية التي يرغب الكثير بالحصول عليها، لأنها تقدم لهم دعم مالي بشكل شهري لسد جميع الاحتياجات الخاصة بهم دون أي وجود صعوبات، حيث تهتم الحكومة العراقية دائمًا بالحالة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر وتحاول جاهدة بتوفير كافة احتاجتهم، ومن خلال مقالنا نقدم لكم طريقة الاستعلام عن تلك الوجبة وشروط التمكن منها بشكل مفصل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يريد الكثير من الأشخاص الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث أتاحت الحكومة العراقية تلك الخدمة من خلال الدخول إلى منصة مظلتي إحدى المنصات التي تقدم عليها الحكومة الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين، حيث تكون طريقة الاستعلام كما يلي:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي في البداية بشكل مباشر من هنا. اختر زر الخدمات الإلكترونية. قم باختيار خدمة الرعاية الاجتماعية. اختر الوجبة التي تريد أن تستعلم عنها وهي الوجبة الأخيرة. ادخل جميع البيانات التي تتعلق بالمتقدم. قم بالضغط على زر استعلم. قم بتحميل الكشف الذي يظهر أمامك. ابحث عن اسمك من خلال خانة البحث.

شروط الحصول على خدمة الرعاية الاجتماعية في العراق

يتساءل العديد أيضًا عن الشروط الموضوعة من قبل الحكومة العراقية لكي تتمكن الأسر المستحقة الاستفادة من تلك الخدمة الحكومية، حيث يشترط توافرها في المتقدمين، حيث إنها تكون كما يلي: