رسميا الان.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024 بالزياده الجديدة

يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024 من المواعيد التي يتساءل عنها عدد من المتقاعدين داخل الدولة، حيث تقوم الحكومة العراقية هذه الرواتب إلى أصحابها في مواعيد ثابتة، إلا أن بعد إتخاذ قرار زيادة تلك الرواتب أخذ المتقاعدين يبحثون عن الموعد المحدد فيه صرفها بالقيمة المالية الزائدة، لذلك من خلال مقالنا سوف نتعرف على الموعد المخصص لصرف تلك الرواتب، والطريقة الممكن من خلالها الاستعلام عنها بشكل مفصل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024

يتم التساؤل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024 بشكل كبير خلال الفترة الحالية خاصة بعد إصدار قرار زيادة القيمة التي يحصل المتقاعدين عليها، فمن المعروف أن تلك الرواتب لها عدد من المواعيد الثابتة، والتي تكون كما يلي:

يتم صرف رواتب المتقاعدين داخل الدولة دائمًا في اليوم الأول من الشهر الميلادي أي الـ 1 من فبراير للعام الجاري.

يستمر صرف تلك المرتبات إلى يوم الخميس المقبل اليوم الثامن من الشهر الجاري للعام 2024.

لم يتم تغيير موعد صرف تلك المرتبات إلا في حال وجود عطلات رسمية داخل الدولة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يوجد أيضًا عدد من المتقاعدين يريدون الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم قبل أن يقوموا بصرفها، حيث يسهل أن يتم تنفيذ ذلك من خلال الدخول على موقع وزارة المالية المتاحة داخل العراق، من خلال الخطوات الآتية: