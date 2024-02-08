اعمليها في البيت ووفري…تمن المطاعم طريقة عمل احلى اكلة سعودي ولا اروع

كبسة الدجاج من أشهر الأطباق في الدول العربية وتحديداً في المملكة العربية السعودية يعتبر الطبق الشعبي الرئيسي والأكثر انتشاراً، وله ألذ طعم ولون جذاب، وغالباً ما يقدم في المناسبات العامة والخاصة مثل الولائم، كما تشتهر الكبسة السعودي في مناطق الأردن وسوريا كبسة عبارة عن أرز ودجاج وحبة طويلة كإضافة للتوابل تقدم مع الحليب أو السلطة أو الصلصة، في هذا المقال سنناقش أسهل وأسرع.

مقادير الكبسة السعودي

نصف كوب زبدة.

كيلو دجاج.

كيلو دجاج. رأس بصل مفروم ناعماً.

6 فصوص من الثوم المهروس.

ربع كوب عصير طماطم.كوبان من الطماطم المفرومة.

ثلاث حبات جزر مبشور.

نصف ملعقة صغيرة قرنفل.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

1 ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود حسب الرغبة.

أربعة أكواب من الماء الساخن.

مكعب مرقة الدجاج.

كوبان وربع كوب أرز بسمتي.

نصف كوب من الزبيب.

إذا رغبت نصف كوب لوز.

بهارات الكبسة نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من خلطة البهارات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.اقرا ايضا

طريقة تحضير الكبسة السعودية

نحضر قدر ضغط متوسط ​​الحجم، نضعه على نار متوسطة، ثم نضع الزبدة فيه مع التحريك حتى يذوب تماما، ثم نضيف مكعبات البصل والثوم ونقلب حتى تصبح المكونات ذهبية اللون.

تُضاف قطع الدجاج وعصير الطماطم، وتُمزج المكونات حتى تتداخل وتُمزج ثم تُغلى. أضيفي الطماطم والجزر والقرنفل والكزبرة والفلفل والملح ومرق الدجاج واستمري في الخلط حتى يتجانس.

يُسكب الماء الساخن فوقه ويُترك المزيج على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى يغلي.

تُضاف بهارات الكبسة ويُضاف الكركم والقرفة والفلفل الأبيض ومزيج البهارات والفلفل الأسود ويخلط حتى يمتزج تمامًا.

اخر الخطوات لانها الكبسة السعودية

يضاف مزيج بهارات الكبسة إلى مزيج الدجاج مع التحريك بسرعة حتى تتجانس المكونات وتختلط.

نضيف الأرز واللوز والزبيب ونخفق المكونات حتى تصبح ناعمة، ثم نغطي القدر ونترك الخليط يطهى لمدة 40 دقيقة. ارفعي القدر عن النار واخلطي المزيج في طبق عميق ثم قدمي الكبسة في الطبق وتكون كبسة الدجاج السعودي جاهزة للتقديم.