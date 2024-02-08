“نزلها واتفرج براحتك”.. موعد مباراة النصر والهلال في بطولة كأس موسم الرياض 2024 وما هي القنوات الناقلة للمباراة.. “المباراة الحاسمة”

يبحث الكثير من المواطنين المتابعين لكرة القدم عن موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض 2024 في المملكة العربية السعودية، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

هناك بعض القنوات التي تقوم بنقل مباراة النصر والهلال في بطولة كأس موسم الرياض في السعودية، ومن هذه القنوات قناة بي إن سبورت الرياضية وقناة ssc الرياضية السعودية ويمكنك تنزيل القنوات كالتالي:

قناة بي إن سبورت

التردد الخاص بالقناة: 11546.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

المعلق: حسن العيدروس.

قناة ssc الرياضية السعودية

التردد الخاص بالقناة: 12380.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

المعلق: علي سعيد الكعبي.

التشكيل المتوقع للنصر والهلال

يتوقع أن تأتي تشكيلة كل فريق في نهائي كأس موسم الرياض 2024 بتشكيلته الأساسية، حيث يتوقع أن يبدأ نادي النصر بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

خط الدفاع أليكس تيليس وإيمريك لابورت وعبد الإله العمري، وإضافة إلى ذلك سلطان الغنام.

خط الوسط أوتافيو وبروزوفيتش وعبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم رونالدو وماني وتاليسكا.

وتأتي تشكيلة نادي الهلال بتشكيلته الأساسية، حيث يتوقع أن يبدأ بتشكيل كالتالي: