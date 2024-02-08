ثبت تردد قناة الصحراء الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تبث قناة الصحراء الجديدة على النايل سات، وهي قناة فضائية سعودية تابعة لشبكة قنوات الصحراء الفضائية، محتواها يركز على الشأن الصحراوي، مع تغطية شاملة لأخبار وأحداث الصحراء والتراث الشعبي السعودي، بالإضافة إلى استعراض الثقافة والتراث والسياحة في المناطق الصحراوية، تقدم القناة برامجها على مدار الساعة، مع تنوع محتواها الذي يشمل الشعر العربي والأغاني التراثية المتنوعة، بالإضافة إلى عرض الشيلات الخليجية والأغاني الوطنية، مما يجعلها من بين القنوات التراثية الهادفة الرائدة.

لمحة عن قناة صحراء

تأسست قناة الصحراء الفضائية في عام 2007، وكان الشيخ مشعل بن خالد بن حثلين هو المؤسس، تهدف القناة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف ومفيد يلبي احتياجات المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، تحظى القناة بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، حيث تتميز بجودة برامجها وتنوعها، وتلتزم بتقديم محتوى إعلامي هادف ومفيد.

تتضمن برامج قناة الصحراء السعودية الأخبار والسياسة والرياضة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى ذلك، تبث القناة العديد من الفعاليات والبرامج الخاصة مثل المهرجانات الصحراوية والحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية والتراثية، تسعى القناة إلى أن تكون منصة إعلامية رائدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، من خلال تقديم محتوى إعلامي هادف ومفيد يلبي احتياجات المشاهدين في المنطقة.

التفاصيل التقنية لتردد قناة الصحراء على القمر الصناعي “نايل سات”

يعتبر معرفة التفاصيل الفنية لتردد قناة الصحراء على القمر الصناعي “نايل سات” أمراً بالغ الأهمية لمحبي هذه القناة، فبمعرفة التردد الجديد بعد أي تغيير يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بسهولة، ونسر بتقديم تفاصيل هذا التردد بشكل مفصل على النحو التالي:

التردد: 12207

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تقوم قناة “الصحراء” ببث محتواها على التردد المشار إليه بجودة عادية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بها حتى في حالة امتلاكهم أجهزة قديمة، كما يشار إلى أن اسم القناة في قائمة القنوات سيكون “Al Sahraa”.