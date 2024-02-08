نتائجنا.. نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يبحث عدد كبير من الطلاب خلال الفترة الحالية عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول فهي من النتائج المنتظرة داخل الدولة العراقية ويهتم بها جميع أولياء الأمور، حيث إن وزارة التعليم العراقية قد أعلنت إنها تقوم بإصدار النتيجة بعد التخلص تمامًا من عملية التصحيح، فمن المعروف أن معدل هذه النتيجة يساهم في اختيار الطالب للجامعة التي تتناسب معه من خلال التنسيقات التي يتم تنظيمها في نهاية العام مما يجعل جميع الطلاب يهتمون بالتعرف عنها، ومن خلال مقالنا نتعرف على موعد ظهورها، وطريقة الاستعلام عنها بشكل مفصل.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

تعد نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول إحدى النتائج التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن من قبل وزارة التعليم العراقية، مما يجعل الطلاب على قلق شديد بالنسبة إلى المعدلات التي تمكن من الحصول عليها، لذلك يبحث البعض الآن عن الطريقة التي تسهل الاستعلام عن النتيجة لحين ظهورها وتكون كما يلي:

ادخل إلى موقع وزارة التعليم داخل العراق من هنا بطريقة مباشر. اضغط على زر إعلان النتيجة المتاح في القائمة الرئيسية للموقع. اختر المحافظة التي يقيم بها الطالب الذي يستعلم عن النتيجة الخاصة به. قم بإدخال الرقم الامتحاني الذي حضر الاختبارات به. يتم كتابة الاسم بشكل رباعي في الخانة المخصصة له. اضغط على أيقونة عرض النتيجة وسوف تظهر أمامك فور الإعلان عنها.

موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط في العراق

أما بالنسبة إلى ظهور هذه النتيجة في العراق فهى إحدى موضوعات البحث على المحركات خلال الفترة الحالية، حيث يكون هذا الموعد المتوقع كما يلي: