اضبط تردد قناة “دجلة زمان” العراقية بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة دجلة زمان الجديد على النايل سات محتوى مميز يركز على المسلسلات العربية القديمة، فضلاً عن عرض البرامج والفوازير الكلاسيكية، تعتبر هذه القناة ملاذاً لعشاق فن الزمن الجميل، وسنقدم لكم في هذا المقال جميع المعلومات الشاملة حول هذه القناة، بما في ذلك ترددها وطريقة استقبالها.

لمحة عن قناة دجلة زمان

قناة دجله زمان هي قناة فضائية عراقية تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث تقدم باقة من المسلسلات العراقية والخليجية، بالإضافة إلى المسلسلات المصرية المميزة، وتعرض أيضاً المقابلات والبرامج والفوازير القديمة، تتخصص القناة في عرض محتوى يعود إلى فترة الزمن الجميل في عالم المسلسلات وبرامج الألعاب، ويلاحظ أن هناك شريحة كبيرة من المشاهدين تتمتع بشغف للدراما القديمة، يجدر بالذكر أن قناة دجلة زمان مرتبطة بقناة دجلة العراقية الفضائية، ولكن تخصصها يقتصر على عرض المحتوى القديم فقط، بينما تقدم القناة الأخرى محتوى متنوعاً وحديثاً.

التفاصيل التقنية لتردد قناة دجلة زمان على القمر الصناعي “نايل سات”

يعتبر معرفة التفاصيل الفنية لتردد قناة دجلة زمان على القمر الصناعي “نايل سات” أمراً بالغ الأهمية لمحبي هذه القناة، فبمعرفة التردد الجديد بعد أي تغيير يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بسهولة، ويسعدنا تقديم تفاصيل هذا التردد بشكل مفصل على النحو التالي:

التردد: 11373

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه قناة “دجلة زمان” تبث محتواها على التردد المشار إليه بجودة عادية، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بها حتى في حالة امتلاكهم أجهزة قديمة، كما يشار إلى أن اسم القناة في قائمة القنوات سيكون “Dijlah Zaman TV”.