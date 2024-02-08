لو أنت من المناطق دي اعرف هيقطع امتى.. موعد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة والمحافظات .. الشركة القابضة تعلن

يمكنك معرفة موعد قطع الكهرباء في القاهرة والجيزة والمحافظات، يظهر اهتمام الكثيرون بالحصول على معلومات حول مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في القاهرة والجيزة، يعتبران محافظتي القاهرة والجيزة أكبر محافظتين في جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب مساحتهما الواسعة والكثافة السكانية العالية، يتسائل الكثيرون عن جدول انقطاع التيار الكهربائي في هاتين المحافظتين، حيث تعتبر هذه المعرفة ذات أهمية بالنسبة لهم، قامت الحكومة بتوضيح جدول المواعيد المتعلق بانقطاع التيار الكهربائي في القاهرة والجيزة لتلبية هذا الاهتمام.

موعد قطع الكهرباء في الجيزة

كما سبق الإشارة، يتساءل العديد من المواطنين في محافظة الجيزة، التي تحتوي على العديد من القرى والمدن وتعد وجهة للزوار من جميع أنحاء العالم، عن جدول انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق المحافظة، سواء كانت مدنًا أو قرىً أو مراكزًا، تتضمن المواعيد ما يلي.

في منطقة هضبة الأهرام، يكون انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 1 حتى الساعة 2.

في مناطق اسباتس وترسا وميدان الساعة وشبرامنت، يبدأ انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 2 حتى الساعة 3.

في منطقة المنصورية ومنطقة فيصل والمريوطية، يكون انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 3 حتى الساعة 4.

في منطقة أبو النمرس وبولاق وكرداسة، يبدأ انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 4 حتى الساعة 5.

مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في القاهرة

في مناطق عين الشمس ومدينة نصر وحلوان وشبرا، تكون فترة انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا. بينما في مناطق وسط البلد والمعادي والزمالك، يكون انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 1 مساءً. وفي المناطق مثل القلعة والدرب الأحمر ومدينة الويلي، يكون انقطاع التيار الكهربائي من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 3 عصرًا.

ماهي الأماكن التي استثنتها الحكومة من قطع الكهرباء

تم استثناء بعض المواقع من انقطاع التيار الكهربائي، حيث يُفترض ألا يحدث انقطاع في هذه الأماكن أبدًا. تشمل هذه المواقع.