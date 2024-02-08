هبوط جديد ياترى الطن بكام.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في المصانع والأسواق

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 فبراير 2024، هبوط جديد في أسعار مواد البنك المختلفة والذي يأتي في المقدمة حديد التسليح والأسمنت، وجاء هذا الهبوط عندما تراجع سعر الدولار في البنوك والأسواق، لقد بلغت قيمة التراجع نحو 2000 جنيه، ولذلك يهتم المواطنين بالحصول على الأسعار الجديدة والمحدثة لأسعار الحديد بجميع المصانع والشركات لمعرفة السعر الجديد

يأتي في مقدمة الشركات حديد عز والذي يعتبر من أغلى أنواع حديد التسليح والبناء لأنه يتمتع بمتانة وجودة عالية جداً، حيث يلجئ المستثمرين لشراء أفضل الأنواع لأنهم يقومون ببناء ضخمة وكبير يحتاج مواد ذات جودة فائقة، بدأت الشركات في التحرك وخفض الأسعار يوم الأثنين الماضي 5 من فبراير 2024 بعد نزول سعر الدول، واليوم ننشر لكم قائمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 فبراير 2024 ترقبوا معنا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 فبراير 2024

تراجع أكثر من ألف جنيه في طن الحديد، حيث تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر، حيث تأتي الأسعار الجديد حسب التعاملات الصباحية ليوم الخميس 8 من فبراير الجاري على النحو التالي:.

وصل سعر طن الحديد الاستثماري مع تعاملات اليوم نحو 54776.39 جنيه وبلغت قيمة التراجع نحو 1447.9 جنيه.

كما وصل سعر طن حديد عز نحو 56508.57 جنيه، وقيمة التراجع بلغت نحو 1795.23 جنيه.

سعر طن حديد الجارحى اليوم 50 ألف جنيه.

كما وصل سعر طن المراكبي 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد السويس 53 ألف جنيه.

كما يسجل اليوم سعر الحديد الاسترشادي للجملة نحو 51169 جنيه وقيمة التراجع وصلت 5494 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 8-2-2024 في الأسواق