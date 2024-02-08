الحق شوف نتيجتك… نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في العراق عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بحث كبير من أولياء الأمور والطلاب من جميع المحافظات العراقية عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، مضى أكثر من 5 أيام على أنتهاء أختبارات الدور الأول لجميع الصفوف والمراحل التعليمية بالعراق وعلى الرغم أنها فترة قصيرة جداً الطلاب في توتو وقلق شديد، وهذا ما يجعل عمليات البحث عن النتيجة ترتفع بشكل جنوني ولن تتوقف لحظة واحدة على مدار 24 ساعة، تعتبر نتائج الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية التي ينتقل فيها الطالب لمرحلة جديدة ومختلفة تماماً

قبل سابق حددت وزارة التربية والتعليم العراقية موعد لإجراء الامتحانات وتم تغييره على أخر لحظة وتم تأجيل الاختبارات لعدة أيام بسبب انتخابات الوزراء، وتم عقد الامتحانات 15 من يناير 2024 وحتى الخميس الموافق 1 من فبراير 2024، وبدأت الإجازة للطلاب يوم الجمعة 2 من فبراير 2024، اليوم نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

تمكنت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبوري أن يتم وضع قواعد أمنية وإجراءات احترازية طوال فترة الامتحانات لحماية الطلاب ومنع غش داخل اللجان، مما كشفت التعليم أن الاختبارات هذا العام كانت ميسرة للغاية وهذا يعود الانضباط الطلاب والتزامهم بالتعليمات، حيث شهد العام الدراسي الجاري 2023-2024 انتظام من الطلاب والدوام على الحضور المدرسي دون أي عائق، وتم تسجيل أعلى نسب من الحضور على اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط ومختلف المراحل، والآن تجرى أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى المحافظات ويتم اعتماد النتائج في غضون ساعات قليلة.

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