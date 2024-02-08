الرابط الرسمي مع الخطوات.. نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024

نظراً لأهمية النتائج الدراسية في مسار التعليم، يعتبر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 حدثاً مهماً يشغل العديد من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، تأتي هذه النتائج كختام لمسيرة تعليمية تحمل في طياتها الجهد والتحصيل، وتمثل لحظة تحديدية في مسيرة الطلبة نحو تحقيق أهدافهم التعليمية، وفي هذا المقال سنستكشف طريقة استخراج هذه النتائج عبر الإنترنيت، وسنلقي نظرة على توزيع الدرجات في هذا العام الدراسي 2024 بحسب المقررات، إَضافة إلى ذكر المعدل التراكمي.

خطوات كشف نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني بطريقة إلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي النقر على الزر المخصص لـ “المرحلة الدراسية” تحديد الصف السادس الابتدائي إدخال بيانات الطالب في الحقول المخصصة تسجيل رقم الجلوس النقر على زر عرض النتيجة

بعد لحظات، ستظهر صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل الدرجات، مع تمنياتنا لكم بالتفوق والنجاح.

كيف يتم حساب نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 الفصل الدراسي الثاني؟

إليكم توزيع درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 الفصل الدراسي الثاني كما هو موضح في السطور التالية.

مادة اللغة العربية: 50 درجة

مادة القرآن الكريم: 50 درجة

مادة التربية الدينية: 50 درجة

مادة الرياضيات: 50 درجة

مادة العلوم: 25 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة

مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة

من الجدير بالذكر أن إجمالي درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية يبلغ 550 درجة للعام الدراسي 2024، حيث مجموع درجات الترم الأول يبلغ 275 درجة، ومجموع درجات الترم الثاني 275 درجة.

موعد صدور نتائج امتحانات الأزهر الإعدادية والثانوية

من المتوقع أن تعلن نتائج امتحانات الأزهر الابتدائية والإعدادية في غضون يوم أو يومين قبل نهاية الأسبوع الحالي، حيث تم إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية في الفترة من 16 إلى 22 يناير، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية في 23 يناير، وكان عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الشهادة الابتدائية 189,635، بينما كان عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 177,109.