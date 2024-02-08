قولنالك خزني هتغلى..أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في الأسواق وكم سعر كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024 يبحث عنها الكثير من الناس قبل عملية الشراء، حيث ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق الفترة الماضية بشكل ملحوظ للغاية، حيث وصلت سعر الفراخ البيضاء نحو 100 جنيه للكيلو، ووصل سعر البانية الأكثر شراء نحو 190 جنيه، وتلك الزيادة أصبحت تشكل عبء كبير على رب الأسر الذي لا يستطيع أن يلبي جميع الاحتياجات في ظل هذا الغلاء

حيث تعتمد فئة كبيرة من المواطنين على الفراخ البيضاء لأنها أقل أسعار بين الدواجن البلدي واللحوم الحمراء،لكن أصبح الأمر مرهق كثيراً لأن سعر الدواجن قبل سابق كان لا يتعدى 60 جنيه فماذا يحدث الآن وهذا ما يعيش فيه الكثير من الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة الآن وخاصةً الأسرة المكونة من أعداد كبيرة، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 فبراير 2024

يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في البورصة اليوم ما بين 85 و86 جنيهًا بالبورصة، مما يتراوح السعر في الأسواق بين 100 جنيه و 105 جنيه.

كما هناك استقرار في سعر كيلو الدجاج البلدى ليسجل اليوم ما بين 125 جنيه وحتى 130 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدجاج الساسو نحو 107 الى 110 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الدواجن الأمهات في الأسواق نحو 85 جنيه.

ويسجل اليوم سعر كيلو البانيه ما بين 220 لـ 250 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الأوراك نحو 115 جنيه.

تراجع أسعار الدواجن في الأسواق

تتعلق أسعار الدواجن بقيمة الأعلاف وكلما ارتفع سعر الذرة الصفراء والبيضاء وجميع أنواع الأعلاف المخصصة للتسمين، وعلى هذا الأساس تبدأ الأسواق في تقييم سعر كيلو الدجاج، خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة للغاية، مما أرتفعت أسعار الدواجن في الأسواق بشكل ملحوظ للغاية وتجاوزت 100 جنيه في بعض المناطق، مما ارتفع سعر البيض لتسجل أعلى سعر، ومنذ ثلاثة أيام فقط بدأت الأسعار تتراجع بشكل طفيف وجاء هذا بعد تراجع سعر الدولار لتعاود الأسعار لطبيعتها لكن تدريجاً.

سعر البيض اليوم 8-2-2024

يتراوح سعر كرتونة الأحمر في الأسواق ما بين 146 لـ 154 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 144 لـ150 جنيهًا.

وتسجل كرتونة البيض البلدي ما بين 155 حتى 160 جنيه.