برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الأول عبر البوابة التعليمية وموقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 التي تعتبر من أواخر المحافظات التي تعلن عن النتيجة، حيث ظهرت بالأمس نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات أسيوط والقليوبية وقنا وجاري الإعلان عن باقي النتائج للطلاب في محافظة الفيوم، على أن يتم اعتماد النتيجة رسمياً بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، سجلت محافظة الفيوم فترة الامتحانات أعلى نسب من الحضور عن السنة الدراسية الماضية، ولم تصدر أي شكاوى سواء من الطلاب أو من فريق المراقبين، وهذا لأن القواعد التي قامت بوضعها مديرية التربية والتعليم ناجحة للغاية، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم تفاصيل موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بشرى سارة لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، أخيراً وبعد انتظار كشفت مديرية التربية والتعليم أن نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الفيوم جاري تجهيزها الآن، وسوف يتم اعتماد النتيجة اليوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024، وهذا لأن فريق الكنترول قام بإبلاغ المديرية التعليمية على انتهاء التصحيح ورصد الدرجات

على أن يعتمد السيد اللواء أحمد الأنصار بعد قليل بعد أن تتقدم بها مديرية التربية والتعليم على مكتب سيادته، وسوف يتم إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية ويعلن عن نسبة النجاح، والجدير بالذكر أن النتائج بشكل كامل يتم رفعها على البوابة الرسمية للمحافظة، وجاء هذا لتسهيل الأمور على الطلاب وتوفير الوقت والمجهود عليهم ومراعاة فترة انتظارهم ، وخاصةً بأن جميع المدارس غداً تكون مغلقة لعطلة الأسبوع الرسمية ولم ينتظر الطلاب أكثر من ذلك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2023-2024