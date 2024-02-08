شرح كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق عبر الرابط الرسمي.. وموعد صدورها

يترقب العديد من الأشخاص الاطلاع على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في العراق، حيث تم إجراء امتحانات الصف السادس المتوسط الدور الأول في نهاية الشهر الأول، وبدأت النتائج تصدر تدريجياً لجميع الصفوف، لذلك سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2024 في العراق عبر الموقع الرسمي، فتابعوا القراءة للمزيد من التفاصيل.

موعد صدور نتائج الثالث الثانوي في العراق الدور الأول 2024

بالرغم من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول في العراق لجميع المراحل التعليمية منذ عدة ساعات، إلا أن هناك العديد من الشائعات والأخبار التي تم تداولها حول تاريخ إعلان النتائج، مما دفع الكثيرين إلى التواصل مع وزارة التربية العراقية للاستفسار عن صحة تلك الأخبار.

يجدر بالذكر أن الوزارة أكدت على عدم وجود موعد رسمي محدد لإعلان نتائج الطلاب في أي مرحلة تعليمية، وأشارت إلى أن عملية تصحيح الدرجات تتبع عدة مراحل قبل تسليمها للطلاب، بما في ذلك التصحيح والتدقيق والمراجعة لضمان عدم حدوث أي انتهاك لحقوق الممتحنين وضمان حصول كل طالب على ما يستحقه بدون أي ظلم.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024 في العراق

يمكن للطلاب التحقق من نتائجهم في أي مرحلة تعليمية عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية عند ظهورها وإعلانها، تتضمن الإجراءات اللازمة للاستعلام عن النتائج على موقع الوزارة الآتي من الخطوات.

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية

إدخال اسم ورقم الطالب

اختيار الصف الذي يدرس به الطالب

الضغط على زر “استعلام عن النتائج” الظاهر في الأسفل

الآن ستظهر النتيجة، ومن ثم يمكن النقر على خيار حفظ النتائج للرجوع إليها لاحقاً.