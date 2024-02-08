“الموقع فتح” رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين فبراير 2024… والوزارة تعلن عن الفئات المستحقة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين فبراير 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة المواليد على بطاقة التموين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين وغلاء عدد كبير من أسعار السلع الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين فبراير 2024….

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين فبراير 2024

حيث انتشر خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين فبراير 2024، خلال الأيام الماضية، ليلاقي الخبر اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خاصة مع مرور الأزمة الأقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، إلا أن وزارة التمةين والتجارة الداخلية تخرج عن صمتها لتؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة المواليد على بطاقة التموين غير صحيحة بالمرة، وأن لا صحة لها من الأساس.

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن فتح باب اضافة المواليد خلال الفترة الأخيرة، وأنه في حالة الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، وسوف يتم عرض الخبر أيضاً على القنوات الفضائية الرسمية، وسوف يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اضافة المواليد على مصر الرقمية

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أو الدخول على منصة مصر الرقمية.

انشئ حساب على مصر الرقمية.

ادخل رقم الهاتف المسجل وكلمة المرور.

ثم ادخل على خدمات التموين.

اضغط على أيقونة “اضافة الأبناء الغير مقيدين تموينياً”.

ثم ادخل الاسم الرباعي للإبن.

و الرقم القومي المكون من 14.

اختر صلة القرابة “ابن”

وفي النهاية اضغط على “اضافة”.

في حال الموافقة على طلب الإضافة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف تفيد قبول الطلب .

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وأكد “المصيلحي” أنه في حال فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين سوف يكون هناك أسر أولى بالرعاية وهم: