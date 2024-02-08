مواجهة نارية.. القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2024 اضبط جهاز واستمتع بوقتك

القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2024، أهتمام كبير وملحوظ من عشاق الساحرة المستديرة للبحث عن مباراة كلا الفريقين الهلال والنصر، حيث يترقب الملايين من الأشخاص انطلاق هذه المواجهة على أحر من الجمر، لذلك البحث لن يتوقف لحظة واحدة من أجل الاستمتاع بمشاهدة الأجواء الشقية بين الفريقين، هناك عدة قنوات فضائية لديها حق البث لنقل المباراة لكن هناك الكثير من الأشخاص لا يعرفون تلك القنوات يريدون معرفتها لضبط الجهاز على القناة الأفضل لمتابعة أحداث اللقاء بدون الحاجة للخروج من المنزل أو دفع إشتراك قناة فضائية، اليوم عبر التقرير التالي نقدم لكم قائمة القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2024.

القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2024

تنطلق البطولة اليوم بين النصر والهلال على أن يتم إذاعتها بشكل رسمي ومباشر عبر القنوات التالية:.

قناة بي ان سبورت 1 بجودة عالية hd ويؤدي التعليق الصوتي عصام الشوالي.

قناة بي ان 4 بصوت عصام الشوالي.

قناة السعودية الرياضية 1 بصوت علي سعيد الكعبي.

قناة ssc الرياضية السعودية بصوت مدحت شلبي وعلي سعيد الكعبي.

كما يتم نقل البث على منصة شاهد vip.

كما يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة mbc1.

موعد مباراة النصر والهلال

يستعد النصر اليوم الخميس 8 من فبراير 2024 كي يلتقي أمام نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الأخيرة من موسم الرياض 2024، حيث يترقب الجمهور العربي هذا اللقاء منذ عدة أيام ويستعدون منذ مطلع صباح اليوم لضبط الجهاز على القناة، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسات وتحديات قوية بين الفريقين، ويبذل كل فريق أقصى جهد من أجل الحصول على لقب الكأس ويتم تتويجه، وسوف تقام المباراة في ظل حضور جماهيري كبير، تقام مباراة الفريقين على أرضية ملعب المملكة أرينا وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.