قناة السحر والجمال.. استقبل قناة هي heya tv الجديد النايل سات

علي الرغم من وجود قنوات عديدة تختص بقضايا المراءة إلا أن قناة هي واحدة من افضل القنوات التي يتابعها العديد من المواطنين، لذا تزايدت مواقع البحث الإلكتروني حول البحث عن معرفة التردد الجديد الذي يبث من خلاله قناة هي عبر القمر الصناعي النايل سات، من خلال تلك الموضوع سنوضح كافة التفاصيل انتظروا.

التردد الجديد بقناة هي عبر النايل سات

معامل الاستقطاب الخاص بقناة هي: أفقي.

التردد الخاص بالقناة: 10815.

معدل ترميز قناة هي: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

طريقة تنزيل تردد قناة هي الجديد علي شاشات التلفاز

الذهاب إلى إعدادات القناة.

الضغط علي خانة البحث اليدوي.

إدخال القمر الصناعي الذي تريد تنزيل التردد من خلاله.

ينبغي إدخال كافة البيانات المتعلقة بالتردد الجديد بالقناة.

قم بالنقر علي ايقونة البحث.

سيتم تنزيل القناة علي شاشات التلفاز.

الضغط علي خانة الحفظ.

خصائص قناة هي