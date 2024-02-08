عودة للقمة مرة أخرى تحت شعار لا تراجع ولا استسلام .. ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 8 فبراير وعيار 21 يسجل هذا الرقم ويصدم الجميع

قليلا ما يكون هناك انخفاض في أسعار الذهب والمعروف أن الذهب هو أحد أهم المعادن النفيسة التي لها قيمة وقدر في مختلف الدول لهذا تتسابق معظم الدول على الاحتفاظ باحتياطي نقدي من معدن الذهب والذي يقبل التعامل به كعملة بديلة عن مختلف العملات المعروفة والمهمة مثل الدولار وغيرها، وبعد الانخفاض الذي سجله الذهب خلال الأيام القليلة الماضية ها هو يعاود الارتفاع والصعود للقمة من جديد وهذا على الصعيد المحلي، على الرغم من استقرار أسعار الذهب عالميا وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا نذكر لكم تحديث لأسعار الذهب الخميس 8 فبراير تابعونا للتفاصيل.

أسعار الذهب اليوم

في هذه الفقرة نتعرف معا على مستجدات أسعار الذهب بداية من عيار 24 وحتى عيار 12 فقد جاءت الأسعار بعد الزيادة على النحو التالي:

جرام عيار ٢٤ الشراء 4171 والبيع 4114 جنيه.

جرام عيار ٢٢ الشراء 3823 والبيع 3771 جنيه.

جرام عيار ٢١ الشراء 3650 والبيع 3600 جنيه.

جرام عيار ١٨ الشراء 3128 والبيع 3068 جنيه.

جرام عيار ١٤ الشراء 2433 والبيع 2366 جنيه.

جرام عيار ١٢ الشراء 2086 والبيع 2057 جنيه.

الأسعار العادلة للذهب في الأسواق

في هذا السياق قال الأستاذ الدكتور وصفي واصف والذي يشغل منصب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام الغرفة التجارية أن أسعار الذهب حاليا هي أسعار طبيعية وتعتبر ترجمة لسعر الدولار في السوق السوداء، وهذا بالتزامن مع إعلان توافر كمية من النقد الأجنبي من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية التي سوف يتم إجراءها بالإضافة إلى بعض المساعدات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بخلاف رفع سعر الفائدة وأوضح بأن السعر العادل لجرام 21 من المفترض أن يكون 3200 جنيه والأسعار مرتبطة بعدة عوامل أبرزها البورصات العالمية وكذلك سعر الدولار والعرض والطلب عليه.

سعر مصنعية الذهب

بالنسبة لسعر مصنعيه الذهب لأنها تختلف حسب نوع العيار ولكن معروف عنها أنها تبدأ من مبلغ 50 جنيه وتصل إلى 175 جنيه، والنسبة الثابتة لها هي نسبة 7% من القيمة المجردة للجرام، والمصنعية هي تكلفة التشغيل وإعادة صياغة الذهب ليصل لنا في الصورة التي نقوم برؤيتها في محال الذهب.