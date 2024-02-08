“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان برقم الجلوس …عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان، صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسوان أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل المحافظ وأشار المصدر إلى ان المديرية كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المدارس بأسوان، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان…..

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان

حيث صرح المهندس|محمد الرشيدي” الذي يشفل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن نسب نجاح الشهادة الاعدادية بالمحافظة تخطت الـ 77%، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ الـ 27 ألف و115 طالب وطالبة، نجح منهم 26 ألف و710 طالب وطالبة،وأضاف إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمحافظة أسوان على الإنترنت أو من خلال موقع نتيجة نت وإليكم خطوات الإستعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة والتعرض للإزدحام والتكدس وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمحافظة أسوان على الإنترنت.

أو زيارة موقع نتيجة نت .

ادخل على نتائج الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024.

ثم ادخل رقم جلوس الطالب في الخانة الموجودة أمامك.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب بالتفصيل.

خريطة توزيع درجات الشهاده الاعدادية 2024