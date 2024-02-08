لينك Down pdf  اسماء نقل النفوس وجبة شهر فبراير NOW اسماء وجبة نقل النفوس الاخيرة عراق وزارة الداخلية

ما زالت عمليات البحث مستمرة بشكل كبير حول اسماء نقل النفوس التي تم إصدارها في البداية الشهر الجاري، حيث إن هذه الأسماء شملت مئات المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم الشخصية عبر موقع وزارة الداخلية العراقية، وكذلك موقع بوابة المواطن الإلكترونية، مما يوفر على جميع الأشخاص الوقت والجهد اللازم في القيام بتغيير بياناتهم الشخصية وإضافة بيانات جديدة عقب الدخول إلى الموقع.

اسماء نقل النفوس وجبة فبراير 2024

يمكن الإطلاع عن أسماء المتقدم في وجبة نقل النفوس لشهر فبراير 2024، كما في الخطوات الأتيه:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي.

بعدها يتم إضافة بيانات تسجيل الدخول.

ليتم بعد ذلك إدخال اسم المواطن ورقم الهوية الساري.

وعليه يتم تحديد الوجبة التي يرغب في الإطلاع عليها.

الضغط على زر “تنزيل”.

لتتمكن من استخراج الكشوفات الخاصة بنقل النفوس في النهاية.

وثائق التقديم في نقل النفوس العراق 2024

كما يسهل القيام بالتقديم في خدمة نقل النفوس التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفقًا للمستندات التي تتمثل في الأتي:-