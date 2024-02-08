molsa.gov.iq أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماية عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات، التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية أن تقدم الدعم المادي لعدد كبير من الأسر العراقية محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024….

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية أن الوزارة انتهت من رفع أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وذلك تيسيراً على النساء وكبار السن منهم، وعدم التكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية،وأكد وزير العمل على أن الدولة تسعى جاهدة على رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين الذين يعانون من الفقر وذلك من خلال صرف مبلغ مادي شهرياً، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو الدخول على منصة مظلتي.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الإجتماعية.

اضغط على الوجبة المراد الإستعلام عنه.

ثم حمل الكشوفات المتاحة أمامك.

ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

في حالة العثور على اسم المستفيد اطلع على تاريخ الميلاد منعاً لتشابه الأسماء.

أما في حالة عدم العثور على اسم المواطن يرجى متابعة الكشوفات التالية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية

وكان وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق قد أكد على أن الوزارة استقبلت آلاف الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنه تم الموافقة فقط على المواطنين التي انطبقت عليهم الشروط الآتية: