“Link” اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم “ثالثة اعدادي” عبر natiga4dk.net

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وسط أجواء من البهجة والسرور بين الطلاب وأسرهم وقد حققت المحافظة نسبة نجاح مميزة بلغت 78.9%، متفوقةً على العام الماضي، مما يعكس حرص المحافظة على الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج للطلاب وحضر إعلان النتائج كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسي الأول.

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم

حقق طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم إنجازًا استثنائيًا في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 78.9% وكان قد تقدم 64 ألفًا و848 طالباً وطالبةً للامتحانات نجح 50 ألفًا و66 طالباً وطالبةً بنسبة 50% فأكثر وقد حصد 33 طالباً وطالبةً الدرجة النهائية، 20 منهم من المدارس الحكومية و13 من المدارس الخاصة كما حققت مدرسة الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، حيث حضر 21 طالباً وطالبةً ونجح جميعهم ونجح 13 طالباً وطالبةً من أصل 16 في امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المكفوفين، بنسبة نجاح 81.5% وحققت امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح 87%، حيث تقدم 131 طالباً وطالبةً ونجح 114 منهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

فيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس فيمكن ذلك عبر موقع نتيجة نت وخطوات الحصول عليها فإنّها تتم من خلال إتباع الخطوات الآتية: