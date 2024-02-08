ثورة في صفقات الأهلي الجديدة 2024.. المارد الأحمر يرحب بعمر كمال عبد الواحد ووسام عبد العلي ويودع صلاح محسن

سعى النادي الأهلي المصري بشكل جاد لجلب لاعبين مميزين إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024 في إطار جهوده المستمرة لتحقيق النجاح في مختلف البطولات، حيث ترتبط الأخبار بالعديد من الأسماء المرتبطة بالنادي خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن أبرز أولوياته يبدو أنها تتمثل في تعزيز خط الهجوم، ومن المحتمل أن يكون اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي هو الخيار الأول، كما تداولت الصحف اهتمام النادي باللاعب عمر كمال عبد الواحد، الذي يتمتع بقدرات متعددة وقادر على تغطية عدة مراكز في الملعب، وقد تم اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيعه مع الفريق بواسطة المدير الفني مارسيل كولر.

وفي هذا المقال، نستعرض معكم بإيجاز كل التفاصيل المتعلقة بصفقات النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024.

ما هي التطورات الأخيرة في صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024؟

أكمل النادي الأهلي انتقال وسام أبو علي، الذي كان يلعب في الدوري الدنماركي، باستخدام استثناءات اللوائح المصرية التي تتيح تسجيل اللاعبين الفلسطينيين كمصريين دون الحاجة إلى إلغاء أي عقود للاعبين آخرين، بالإضافة إلى ذلك، نجح النادي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع عمر كمال عبد الواحد، وتمكن من إبرام صفقة إعارة بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه، مع إمكانية استعارة ثلاثة لاعبين آخرين من فريقهم الواعدين.

في الوقت الحالي، يعمل النادي على تأمين حارس مرمى بديل للمصاب محمد الشناوي، حيث كان قد تم التوقيع مع محمد أبو جبل ثم تراجع النادي عن الاتفاق، والآن يتم التركيز بشكل أكبر على محمد بسام وعلي لطفي كبدائل محتملين، والتفاصيل كالتالي:

عمر كمال عبد الواحد: انتقال من نادي فيوتشر بقيمة 8 ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى إعارة ثلاثة لاعبين.

وسام أبو علي: انتقال من نادي سيريوس بقيمة 1,7 مليون دولار.

من هم اللاعبون الذين غادروا النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024؟

حتى الآن، رحل عن صفوف النادي الثلاثي الشاب المكون من عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد أحمد زعلوك، هؤلاء اللاعبون قد شاركوا في التدريبات مع الفريق الأول وحصل بعضهم على فرصة للعب في المباريات على مستوى الدوري المصري، بالإضافة إلى ذلك، انتقل صلاح محسن إلى صفوف نادي المصري البورسعيدي بسبب مشاكل انضباطية، وتفاصيل الصفقات كانت كالتالي: