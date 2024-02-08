منصة مظلتي..كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر فبراير 2024 حسب الاسم للرجال والنساء عموم المحافظات

الكثير من المواطنين يبحثون عن كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر فبراير 2024 التي تقدم عليها الألف من الرجال والنساء الآونة الأخيرة، حيث بدأ عملية البحث ترتفع بشكل كبير بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب انتهاء البحث الاجتماعي، ولذلك كشف أحمد خلف السومري عن عدد المشمولين في الدفعة السابعة وأكد أن المشمولين لن يقل عددهم في تلك الدفعة عن 70 الف مستفيد وكل من تنطبق عليه شروط الاستحقاق وفقاً لتوجيهات وزارة العمل العراقية

برنامج دعم الرعاية يستهدف الاف من الاسر المتعففة وكان له دور كبير فترة جائحة كورونا لتحسين ظروف معيشة الكثير من الأسر العراقية لتخفيف العبء عنهم وتقديم دعم شهري لشراء جميع مطالبهم، ترقبوا معنا السطور التالية من المقال للإطلاع على كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر فبراير 2024.

كشوفات بأسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة لشهر فبراير 2024

فور الانتهاء من عملية فحص طلبات جميع المتقدمين لعموم المحافظات يتم الإعلان عن موعد رفع كشوفات الاسماء المشمولين عبر الموقع الرسمي للوزارة الذي يمكنكم الدخول عليه لمعرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:.

التوجة بالدخول عبر موقع منصة مظلتي. اختيار خدمات الافراد. اختيار خدمة الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. حدد اسم المحافظة من القائمة. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط على استعلام.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون العراقية

زاد البحث مؤخراً على جوجل موقع التواصل الاجتماعي عن شروط الاستحقاق من دعم الرعاية على أمل أن تعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل على دفعات جديدة وتأتي أهم الشروط على النحو التالي وهي