موعد مباراة نيجيريا ضد ساحل العاج فى نهائى كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة نيجيريا ضد ساحل العاج، يستعد المنتخب النيجيري لمواجهة نظيره كوت ديفوار مساء يوم الأحد المقبل في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الحسن واتارا، في مباراة أمم أفريقيا 2023، والتي سوف تقام حالياً في كوت ديفوار.

موعد مباراة نيجيريا ضد ساحل العاج

ويترقب جماهير كرة القدم المباراة القوية التي سوف تجمع بين منتخب كوت ديفوار ونيجيريا، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي سوف تقام مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً ، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع مساء يوم السبت الموافق 10 فبراير ، والتي سوف تجمع بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية….

موعد نهائي أمم أفريقيا 2023

حيث تمكن منتخب الكوت ديفوار من تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف مقابل مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء على ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات دور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية 2023، سجل الهدف الأول سيباستيان هالر لمنتخب كوت ديفوار بعد أن تلقى عرضية متقنة في الدقيقة 65 من عمر المباراة ليقابلها اللاعب بتسديدة قوية من أول “لمسة” لتتصدم الكرة بأرض الملعب ثم تمر من أعلى ليونيل مباسي حارس الكونغو الديمقراطية.

مباراة ساحل العاج أمام نيجيريا

حيث استطاع المنتخب النيجيري من من التأهل إلى نهائي كأس أمم افريقيا للمرة الأولى في عام 2013، بعد أن حقق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا مساء يوم الأربعاء في المباراة التي جمعت بينهما في دور نصف نهائي من خلال ركلات الترجيح والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة بواكي.