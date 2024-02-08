PDF رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق محافظات الكرخ الأولى والثاني والرصافة وبغداد والبصرة

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول، كشفت وزارة التربية العراقية عن اقتراب إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول في عموم المحافظات، حيث إن الوزارة اتاحت إمكانية الإستعلام عن النتائج في جميع المراحل الدراسية بما يشمل العديد من المحافظات التي تتمثل في “الكرخ الأولى ، الثانية، الثالثة، وكذلك الرصافة الأولى، الثانية، الثالثة، محافظة السليمانية، محافظة واسط، محافظة أربيل، دهوك، ميسان، المثنى”.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي تتمكن من الإطلاع عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في العراق، كما يلي:-

التوجه إلى موقع نتائجنا.

تحديد نتيجة الثالث متوسط الدور الأول.

بعدها يتم تحديد المحافظة الخاصة بكل طالب.

إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من الإطلاع عن جميع النتائج في العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق

أطلقت وزارة التربية العراقية إمكانية الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق عبر الرسمي للوزارة “من هنا“، أو إمكانية الإطلاع عن النتائج عبر موقع نتائجنا “من هنا“، ليتم إدخال بيانات الطالب واستخراج النتيجة في النهاية بكل سهولة.