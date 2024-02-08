حمل أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 “BDF” عبر منصة مظلتي الإلكترونية spa.gov.iq

تصدر كشوف المشمولين بالوجبة السابعة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك لأنه كان من المقرر صرف الوجبة في شهر يناير، ولكن أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر حساباتها الرسمية أن سبب تأخير صرف تلك الوجبة أن عمليات فحص الطلبات قد استغرقت مدة طويلة، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

كشوف المشمولين بالوجبة السابعة 2024

سوف يتم الإعلان عن كشوف المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من قبل الوزارة عبر منصة مظلتي، والجدير بالذكر أن الوزارة قد قبلت الطلبات التي تستوفي فيها الشروط وقد أعلنت عنها الوزارة سابقا، وهي :

ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة ٤ أفراد.

أن يحمل المواطن الجنسية العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدمين من الرجال من 18 عاما حتى 60 عاما.

وبينما يكون أعمار النساء ما بين 15 حتى 55 عاما.

عدم امتلاك أي عقارات ذات قيمة.

ألا يكون قد استفاد مسبقا من برامج الدعم الاجتماعي.منص

المستندات المطلوبة للتقدم للرعاية الاجتماعية

تقديم بطاقة شخصية للمتقدم.

أن يمتلك سجل مدني بكافة أنحاء العراق.

أن يكون لديه بطاقة انتخابية في عموم العراق.

أن يقدم مستند الدخل الشهري الذي يحصل عليه الفرد.

خطوات الاستعلام عن كشوف المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن كشوف المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم دولة العراق.

بعد الدخول إلى المنصة، انقر على زر “الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية”.

أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها، واختر “الوجبة السابعة” من بين الخيارات المتاحة.

اكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة، مثل اسم المتقدم العراقي ورقم البطاقة الشخصية وغيرها

حمل بعد ذلك كشوفات نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم دولة العراق.

بعد ذلك، يمكنك البحث عن اسمك ضمن كشوفات المستفيدين بالرعاية الاجتماعية للتحقق من قبولك أم لا