قرارات الرئيس السيسي.. زيادة أجور العاملين في الدولة الجديدة 2024 موعد تطبيق الحد الأدني للأجور

زيادة أجور العاملين في الدولة الجديدة 2024، قرارات رسمية جديد أعلن عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأمس الأربعاء 7 من فبراير 2024، حيث جاءت هذه القرارات لرفع العبء عن العاملين في ظل هذا الغلاء، وهذا ما جعل عمليات البحث ترتفع بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل الساعات الماضية من أجل معرفة حقيقة الأخبار المتداولة والتأكد من كافة التفاصيل

وما موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة ومن هم الفئات التي تنطبق عليها زيادة الحد الأدنى للأجور، خلال الفترة الماضية قامت الحكومة بالإعلان عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% يتم تطبيقها بدايةً من صرف مستحقات شهر فبراير الجاري وكان هذا الأخبار جاء بفرحة وسعادة كبيرة عليهم، واليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي تفاصيل زيادة أجور العاملين في الدولة الجديدة 2024.

زيادة أجور العاملين في الدولة الجديدة 2024

تم عقد اجتماع مساء الأمس الأ{بعاء 7-2-2024 وخلال هذا الاجتماع أصدار فخامة الرئيس قرارات هامة جديدة فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادي، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية وتتراوح الزيادة الجديدة ما بين 1000 جنيه وحتى 1200 جنيه، وتصل نسبة الزيادة نحو 50% كي يصل أقل راتب نحو 6 آلاف جنيه شهرياً، كما بلغت نسبة الزيادة للقطاع الطبي والمعلمين والمهندسين نحو 15 مليار جنيه، على أن يتم رفع قيمة الإعفاء الضريبي لمن يتراوح الراتب مابين 45 الف جنيه إلى 60 ألف جنيه لقطاع المعلمين والأطباء.

موعد زيادة أجور العاملين 2024

حسب القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة في جميع القطاعات والهيئات الحكومية والاقتصادية، بداية من شهر مارس المقبل 2024، وسوف يتم صرف رواتب الموظفين والعاملين في الدولة جميع الأجهزة بدايةً من يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 26 من مارس 2024.